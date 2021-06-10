Генерал Ивашов: США проводят эксперименты в бывших советских биолабораториях

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10 июня 2021, 16:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением противоэпидемических требований в Москве. Ранее Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. Напомним, что уровень популяционного иммунитета в Москве пока составляет более 40%.

Вместе с тем, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. Чуть ранее он сообщал, что доля людей с иммунитетом к этой болезни в РФ пока недостаточна для того, чтобы полностью победить ее. «Чтобы у россиян сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, надо охватить вакцинацией 60% взрослого населения», - отметил Мурашко.

«В России запущена пандемия, но у нас в государстве почему-то не нацелены на то, чтобы выявить искусственный характер коронавируса и в связи с этим обратиться к мировому сообществу, - сказал «АН» президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. - По периметру нашей страны, в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, на Украине, американцы по дешевке приватизировали наши биолаборатории и теперь проводит там свои эксперименты. США забрали образцы и разработки всех советских биолабораторий, и теперь туда не могут попасть даже премьер-министры этих стран».

Напомним, что американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сначала говорил, что популяционный иммунитет должен быть на уровне 60-70%, а затем начал публично подтягивать эти цифры: 75, 80, 85 и даже 90%. Даже газета Нью-Йорк Таймс считает, что «он делает это намеренно, чтобы повлиять на поведение людей».

Более того, позже Энтони Фаучи, являющийся очень популярным спикером в западных СМИ, договорился до того, что стал заявлять так: «Популяционный иммунитет – это мистически неуловимое число», так что его не стоит рассматривать вообще и нужно рассчитывать только на прививки. Кстати, представители западных компаний, в которых производят вакцины от коронавируса, постоянно напоминают, что действие прививок длится от полугода до двух лет (что, естественно, предполагает их многократное использование). Похоже, этот Фаучи, которого некоторые СМИ уже стали называть Доктор Смерть, прекрасно спелся с фармацевтическим лобби, получающим колоссальную выгоду от вакцинирования своей паствы.

«Можно ли по биолабораториям, расположенным по периметру России, как вы говорите, шарахнуть «калибром»? – переспрашивает Леонид Ивашов. - Нет, не надо. Ну уничтожим мы несколько таких объектов, но ведь у США по всему миру разбросаны сотни. «Калибром» мы только усугубил обстановку, и тут, конечно, требуется контрмеры, и прежде всего нужно включать интеллект».

Поэтому мы и теряем пространства СНГ, считает генерал, и ничего существенного в сфере образования, литературы, музыки там так и не предложили. «А ведь именно гуманитарное пространство формируют сознание человека, поэтому нужно думать больше об этом, а не о «калибрах», бомбах и ракетах», - заключил Леонид Ивашов.

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