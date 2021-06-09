Битва за Валь-д`Аран. О наиболее крупном столкновении франкистов и партизан Маки во время Второй Мировой

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9 июня 2021, 17:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В конце октября 1944 года тиранический режим Франко в Испании мог вполне оказаться на грани тотального краха. Сопротивление, что собиралось вокруг диктатора и фактического пособника нацистов, было довольно масштабным.

После гражданской войны в Испании, установленная диктатура Франко не признавалась многими соотечественниками ,включая и национальные меньшинства, например тех же басков, которые всегда желали создания собственного правительства. В конце 30-х Франко активно сотрудничал с Третьим Рейхом и фашистской Италией, и вводил практически те же самые законы. Коммунисты, считающие своим долгом положить конец кровавому режиму, перешли к партизанской борьбе. Война в открытую была попросту бессмысленной, так как франкисты обладали внушительными силами для противодействия любой угрозе. Но всё изменилось с середины 40-х, когда Третий Рейх и Италия начали слабеть под напором Союзников. В тот же период началось массированное контрнаступление СССР, крупнейшей коммунистической державы на планете.

Воспрянув духом, партизаны Испании, известные под именем Маки, и их союзники из Франции, воевавшие на стороне Сопротивления, решили попытаться устранить самого Франко и полностью обрушить его кровавую диктатуру. Операция подразумевала собой нападение на Каталонию и быстрое её возвращение под контроль коммунистов. Также предполагалось создать временное правительство и координационный центр, который бы возглавил восстание по всей стране. 19 октября в 6 часов утра границу Испании перешли несколько тысяч партизан, вооружённых различным оружием. Среди них были не только испанцы, но и французы, а также их соратники-коммунисты из других стран. В Валь-д`Аране планировалось создание правительственного штаба, но для начала эти земли необходимо было отбить. Франкисты, расставленные на границах, были застигнуты врасплох. Они не сумели удержать пограничные города и отступили. Партизанским войскам удалось захватить Порт-де-Венаск, Таваскан, Баусен, Канежан, Сальент-де-Гальего, Боссост и Эс-Бордес. В Наут-Аране атаки Сопротивления были отбиты.

Поначалу казалось, что победа уже неизбежна. К тому же уже к 20 октября было взято ещё несколько населённых пунктов в Каталонии. Местные мятежники часто присоединялись к своим соратникам с Севера. От франкистов были полностью освобождены Мон-Раль и Прадель-де-ла-Тешета. Но ожидаемое массовое восстание по всему государству так и не случилось. Не все решались открыто выступить против власти Франко, который казнил целые семьи за малейшее неподчинение. К тому же местные анархисты вовсе не желали подчиняться коммунистическому движению. Ненависть анархистов к Сталину была сильнее, чем к профашистскому режиму в Испании. При перевале Бонайгуа отдельные группы партизан были наголову разбиты правительственными силами. Франкисты подтянули войска в Каталонию для дальнейших боевых операций. В результате нескольких неудачных сражений, коммунисты были вынуждены отступать во Францию. В Барселоне был захвачен Хесус Монсон, один из лидеров испанского сопротивления. Вплоть до 1959 года он оставался в тюрьме, после чего его выслали в Мексику.

Официальные данные сообщают о 558 погибших партизанах и 248 бойцов франкистской армии во время битвы за Валь-д`Аран. Провал наступления и серия поражений навечно положили конец всем планам освобождения страны. Испанские коммунисты снова вернулись к партизанской тактике и продолжали атаки на форпосты Франко до 1948 года. Анархисты продолжали сражаться с тиранией до 60-х годов, после чего их группы полностью прекратили существование.

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