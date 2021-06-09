Как создать эффективную экономику будущего

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9 июня 2021, 17:45

Фото: личный архив

Экономист, писатель Петр Заборцев о том, как повысить эффективность российской экономики при помощи информационных систем.



Экономике требуется системная реформа! Это ясно и ученым-экономистам, и владельцам бизнеса, и простым гражданам. Очевидно, что с экономической точки зрения страна буксует, и социальные проблемы по-прежнему решаются за счет продажи сырьевых ресурсов. По сути, мы живем за счет будущего, за счет детей и внуков.

Начнем с показателя, к которому обращаются не так уж часто – с производительности труда. За последние пять лет производительность труда в стране, по данным Росстата, существенно не увеличилась, а в некоторых областях, например, строительстве и утилизации отходов, даже сократилась. И это данные без «ковидного» 2020 года.

В мировой экономике Россия по уровню производительности труда занимает 36 место. И это место нам тоже обеспечивают углеводороды, ведь производительность труда рассчитывается как объем ВВП, поделенный на рабочие часы экономически активного населения. По этому показателю мы отстаем не только от признанных лидеров, но даже от Словакии и стран Прибалтики.

Почему же, несмотря на огромные средства, инвестируемые государством в национальные проекты, производительность не увеличивается? Ответ прост – не сокращаются, а в иных случаях и увеличиваются транзакционные издержки. Эти издержки порождены самой экономической моделью. Они не приносят актуальной ценности людям, но, словно невидимая клетка, сдерживают как рост производительности труда, так и наш общий прогресс.

Транзакционные расходы съедают до 70-75% от всех затрат, то есть из рубля, вложенного государством в экономику, в реальное дело доходит двадцать пять копеек. То есть, три четверти издержек не создают актуальной ценности.

В случае с государственными средствами это видно невооруженным глазом. Например, анализ практики показывает, что при строительстве дорог – а в Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется вложить свыше 4779 млрд рублей – цепочка подрядчиков может состоять из пяти-шести компаний. В итоге тем, кто реально строит дорогу, выполняет работы, которые стоят рубль, доходит из бюджета около 25 копеек. Отсюда такое качество. Мы каждые пять лет можем вкладывать в строительство дорог эти безумные миллиарды, но вместо дорог в большинстве регионов будем иметь направления.

Необходимо серьезно менять экономическую систему, в которой мы работаем. Например, в случае с дорогами, в корне менять контрактную систему. Даже не менять ее, а отказываться от нее в пользу рекомендательной системы, основанной на искусственном интеллекте. Это радикально снизит транзакционные издержки и повысит производительность труда и качество работ. Сегодняшний уровень развития информационных систем уже позволяет сделать такой шаг.





А частный бизнес?

Он, казалось бы, заточен на то, чтобы бороться с любыми непроизводственными расходами. Этот постулат верен только при том условии, что владелец бизнеса и его менеджмент понимают, где скрываются эти издержки. С явными и понятными издержками, безусловно, владельцы справляются, но вот определить, сколько и какие скрытые издержки имеет организация, порой непросто. К тому же есть определенная человеческая инерция: люди часто привыкли действовать по старинке, особенно если бизнес дает ту прибыль, на которую рассчитывал владелец?

С чего начать изменения? С того, чтобы признать, что нынешняя экономическая модель неэффективна. Затем договориться, что никакие революционные реформы стране не нужны. Ей нужно плавно, постепенно, эволюционно менять социально-экономическую систему, опираясь на понимание целесообразности и ценности для людей и используя как основной инструмент современные продвинутые средства работы с данными. Планомерно менять модель социальных и экономических отношений, основываясь на созидательных и технократических принципах.

Убедив общество и власть в необходимости перемен, следует доказать их эффективность. Но, не начав масштабный слом системы, а создавая точки развития.

На текущем этапе реформирования упор следует сделать на создание ценных и привлекающих общественное внимание прототипов: нового производства, торговли, объединений и информационных систем.

Разумеется есть бизнесы, владельцы которых готовы к внедрению новых управленческих подходов, ведь при сокращении транзакционных издержек бизнес-модели на 30 процентов прибыль может увеличиваться в 4 раза!

Крайне важно создать условия и средства поддержки для таких «опытных» варианты переформатированного бизнеса, которые станут прототипами для эффективной экономики.

При сегодняшнем развитии информационных технологий и СМИ такого рода примеры могут стать драйвером для распространения эффективной экономической модели, основанной на резком снижении транзакционных издержек.

Но для реализации плана по созданию прогрессивного общества созидательной технократии необходима заинтересованность всех, включая государство. Речь не о преференциях, а о создании условий, при которых такие новые формы хозяйствования вообще могут появиться и экономически реализоваться. Государство должно создавать для них административные и экономические возможности, а не барьеры.

Мы назвали концепцию новой экономики - «Созидательная технократия». Нам всем будет крайне выгодно и интересно, когда мы изменим нашу собственную экономическую систему и стимулы в ней так, чтобы основным методом стали научный прогресс и рациональное управление, а центральной темой были интересы и цели людей.

Заборцев Петр Григорьевич Российский экономист, предприниматель, писатель, основатель общественного технократического движения “Аврора”. Родился в Новосибирске 23 августа 1985 года. П. Г. Заборцев с отличием окончил в 2007 году СибАГС (СИУ РАНХиГС). Сибирскую Академию Государственной Службы при Президенте РФ. В 2020 году получил степень MBA в ИДБА РАНХиГС. Не имея никакого стартового капитала, П.Г. Заборцев за 4 года построил 5 заводов в разных регионах России, на которых трудилось почти 400 человек. С 2016 года сконцентрирован на развитии и закреплении своих идей по улучшению жизни и экономики нашей страны. Автор книг «Созидательная технократия. Новая эпоха возможностей», «С.У.П.Е.Р.» и «С.У.П.Е.Р. Глобальное обновление».

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