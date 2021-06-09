Загадка праславянского языка элиты древней Индии

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июня 2021, 12:50 Олег Грищенко,

Фото из открытых источников

Считается, что к моменту расцвета европейской цивилизации – в I-м тысячелетии до н.э., индийской цивилизации было уже более двух тысяч лет. Как же так получилось, что «древним языком» индийской элиты считается санскрит, подробное исследование базового словаря которого свидетельствует о его несомненном диалектном родстве со старославянским языком?

Несмотря на то, что санскрит сейчас считается всего лишь одним из 22 официальных языков Индии (всего же в этой стране разговаривают на 447 различных языках, имеющих 2000 диалектов), именно на санскрите – на языке знатных индийский родов были составлены первые индийские книги. Более того, ОДНО ИЗ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА «САНСКРИТ»: ЯЗЫК БОГОВ.

Почему же можно утверждать, что «язык богов» родственен старославянскому языку? Об этом свидетельствует сходство их базовых словарей* – первичных аналоговых слов. Наличие аналоговых слов в языке свидетельствует о том, что этот язык возник и развивался самостоятельно, а не является «изобретённым», как эсперанто. Соответственно, сходство базовых словарей языков указывает на их родство.

Вот ПРИМЕРЫ БАЗОВЫХ СЛОВ САНСКРИТА, КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО НАЗВАТЬ И СЛАВЯНСКИМ. И это не «общечеловеческие» слова, типа «папа-мама», а специфическими именно для славянского языка. Например:

АВЕДАЙТ – Ведать АРАНЬЯ – лес – (густая заросль, где легко «пораниться») КРИШ – Возделывать землю («крошить») АГНИ – Огонь ВАД – Водить ПАДА – Ноги (с которых «падают») АНИЕ – Иные ДРУХА – Другой ПАРОСА – размельчённая еда («просо») АРУДАТ – Рыдать ЖИВА – Живой САМПЛАВЕ – Потоп («сам плывет»)



Особенно интересны некоторые перлы санскрита, типа:

БАХАТО – Много ДУРИТА – Дурной ХАРША – Хорошо ГРИВА – Затылок АРАТИ – Рать



ПРЯМО, «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗЬ ДИКАНЬКИ»!

Такого рода слова не могут являться заимствованиями, так как входят в набор тех самых 400-500 базовых понятий, с которых язык начинается. Особенно, если речь идёт об аналоговых словах, являющихся не естественными фонемами самой человеческой речи, а имитациями внешних звуков. Например:

БУЛ – Утонуть («буль-буль») ГХУ – Звать («Гукать») ДХУ – Дуть (звук ветра)



ИНТЕРЕСНЫ И СЛАВЯНО-САНСКРИТСКИЕ СЦЕПКИ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ. Например, сцепка «ВОЛК – ВРАГ».

Волк (рус.) = ВРЫК (санскр.) от слова аналога: «Рык» – «Рычать».

То есть, волк, у народа, говорившего на санскрите – это рычащий (угрожающий) зверь, а старославянское «враг» (фонетический аналог слова «врык») обозначает уже не только волков, но и всех враждебных существ.

Как же всё-таки попал праславянский язык в Индию? И почему он, стал языком индийской элиты?

Многие учёные придерживаются теории миграции, утверждая, что С СЕВЕРА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ПЕРСИИ В ИНДИЮ ПРИШЛИ ПЛЕМЕНА, ГОВОРИВШИЕ НА САНСКРИТЕ.

Ещё Геродот Галикарнасский, эллинский историк 5 века до н.э., писал, что Персию (Иран – Ариан) в начале I тысячелетия до н.э. заселили «загадочные», «арийские» племена, пришедшие «с северо-запада» – то есть, со скифских* земель. Затем часть этих племён переселились в северную Индию, где установили свою власть.

Индия в период образования Персии была населена темнокожими племенами дравидов, потомки которых и в настоящее время являются основной частью населения Индостана. А ПОТОМКИ НОСИТЕЛЕЙ САНСКРИТА СОСТАВИЛИ ВЫСШИЕ КАСТЫ ИНДИИ – белых людей, которые силой утвердили своё место в индийской социальной иерархии. Недаром в «Ригведе», своде религиозных текстов коренного населения Индии, написанном на ведийском языке, племена, пришедшие в Индию через Персию, названы «млечхаса» (варвары) и «даса» (враги).

Среди словарного списка санскрита есть также слова, наличие которых может служить указанием на некоторые факты истории о вторжение в Индию народа, носителя данного славянского диалекта. Например, это слова:

АТАМАН – Путешественник ВАХАН – Конь СЕТУН – Защитник АТАТАЙИН – Убийца АРЕХ – Враг



ЗНАЧЕНИЯ ДАННЫХ СЛОВ «ГОВОРЯЩИЕ».

Так, врагами для славян санскрита являлись… РУСЫ (АРЕХ). Слово «Арех» также является первоосновой слова «Арий», что позволяет предположить, что «Арех», одновременно, означает и «Рус».



Понятие «Убийца» на санскрите звучит почти как «ТАТАРИН». То есть, носителям санскрита также были враждебны татары.

Хорошо знакомое нам слово «АТАМАН», именует для носителей санскрита понятие «Путешественник».

Эти слова указывают на следующую историческую цепочку. Говорящее на славянском диалекте племя, спасаясь от врагов (татар и русов), вожди (ханы) которого ездили на конях (ваХАНАХ), было уведено в Индию (в путешествие), предводителями (атаманами). В Индии это племя выстроило для своей защиты (сетуни) свои «СТАНЫ»-крепости.

Все эти «СПРЯТАННЫЕ» В САНСКРИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА позволяют решительно опровергнуть бытующее ныне мнение о том, что славянская цивилизация (в том числе русская), якобы, возникла намного позже «по-настоящему древних» цивилизаций.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами.

**В статье использованы материалы из работ О.В. Грищенко, посвящённых истории русского и других языков.





Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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