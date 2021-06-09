Нескончаемые потоки беженцев в США стали проблемой для президента Байдена.

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9 июня 2021, 01:28 Александр Крохмаль, Журналист

Во время своего турне по странам Центральной Америки вице-президент США Камала Харрис чётко дала понять, что Штаты не нуждаются в новых беженцах.

«Не приходите», - заявила Харрис в столице Гватемалы, «Если вы придёте к нашей границе, вас развернут назад». Вице-президент всерьёз обеспокоена ситуацией с нелегалами в Северной Америке. Согласно данным издания Axios, количество нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу, стало наибольшим за последние 15 лет. При этом, в одном только апреле этого года власти Штатов задержали почти 180 000 человек. В таможенной и пограничной службах США подсчитали, что с прошедшего октября по май 2021 года в Америку пытались перебраться почти миллион беженцев. Такого не наблюдалось с 2006 года. Огромное число нелегальных групп принадлежало к жителям Мексики. Также отмечались потоки из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Интересно то, что руководство Байдена вначале действовало ровным счётом наоборот. Американское правительство пыталось подвергнуть миграционную политику либерализации. Сама Камала Харрис активно содействовала всем решениям нового президента. Она даже аплодировала инициативе Джозефа Байдена по прекращению строительства 1000-километрового забора на границе с Мексикой, созданного как раз для пресечения нелегальных потоков. Сейчас же в Америке хорошо понимают, насколько крупно ошибся нынешний глава государства, и к чему именно может привести постоянный наплыв беженцев. Американские власти пообещали остановить подобные нашествия и более не допускать увеличения численности мигрантов. Более того, Вашингтон объявил о создании специальной группы «Альфа», которая будет заниматься выслеживанием криминальных групп, ответственных за незаконные «коридоры» беженцев.

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