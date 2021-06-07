Психолог: Софья Сапега не могла и предположить, что задержат ее и Протасевича

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7 июня 2021, 15:25 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россиянка Софья Сапега, которая была арестована в Минске, чувствует себя нормально и на нее не оказывалось мер физического воздействия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что эта гражданка России была спутницей Романа Протасевича, обвиняемого властями Белоруссии в организации массовых беспорядков, а властями ЛНР – в организации транзита наемников на Донбасс, а также в убийствах мирных жителей. Хотя формально сотрудники нашего МИДа, конечно, действует в рамках международного права, но все-таки неприятно наблюдать такую непреходящую активность уважаемого ведомства (да еще и с привлечением СМИ) и интерес к самочувствию спутницы Протасевича. Так ненароком может дойти до того, что кто-то начнет интересоваться и стулом задержанной…

23-летняя Софья Сапега родилась в России, однако в возрасте восьми лет родители перевезли ее в Белоруссию. С 2015 года она жила в Вильнюсе, где училась в Европейском гуманитарном университете по специальности «Европейское право и право Евросоюза» и проходила практику на польском спутниковом телеканале «Белсат», вещавшем большей частью на белорусском языке. По сути, этой россиянке, которая, по утверждениям некоторых СМИ, «совершенно не интересуется политикой», в данном учебном заведении конкретно промыли мозги, и к тому моменту, как они с Протасевичем в 2020 году обрели друг друга, она как минимум была агентом влияния.

В период протестов в Белоруссии Софья Сапега была редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором распространялись персональные данные сотрудников внутренних дел РБ, а также членов их семей. Напомним, что и у нас в стране был примерно такой же персонаж (мужского пола, правда, гомосексуалист), некто Владислав Синица, размещавший в Сети тексты, в которых призывал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Эти тексты, как и та информация, которую размещала Софья Сапега, могли быть восприняты аудиторией в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

Синица уже получил свои пять лет, а Сапега пока находится в СИЗО КГБ Белоруссии. Неудивительно, что ей предъявлены многочисленные обвинения вплоть до «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью» и «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». «Этой девочке» (так пишут некоторые СМИ) может грозить до 12 лет тюрьмы. И все же не покидает ощущение, что она просто сдуру, не задумываясь о последствиях, давила на клавиши компа, правда, это не меняет сути вопроса.

Ситуацию комментирует профессор психологии Борис Хигир: «Софья Сапега не могла и предположить, что задержат ее и Протасевича! Поэтому на видео она выглядела очень подавленной. Я полагаю, что ее просто так не отпустят, потому что она тоже страшный человек. Она из породы тех же людей, которые продались за «бабки». Ну что ж, и у нас в стране есть подобные персонажи. Так что в нашей ФСБ и белорусском КГБ работают очень умные люди, которые недаром едят свой хлеб».

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