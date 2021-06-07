Церковь блуда: как в Х веке Папский Престол едва не превратился в гнездо мирового разврата

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7 июня 2021, 09:17 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Пожалуй каждому уже известно, что Ватикан никогда не являлся святым местом, и все разглагольствования о святости Престола Католической церкви – на деле лишь слова, не имеющие ни единого смысла. На самом деле Папский Престол ещё со времён поздней античности считался настоящим оплотом зла и гнездом худших людей Европы. С приходом Одоакра и уничтожением Западной Римской империи, дух былой державы не погиб. Империя пала, но никто не лишал владений местных патрициев. Более того, устои древнеримских семей сохранялись ещё множество веков, вплоть до конца эры Ренессанса. В Х веке в Ватикане наступила очередная мрачная эпоха, которую некоторые историки зовут Порнократией. Этот период едва не обесчестил полностью всё Папское государство. Казалось, на престоле Святого Петра нет ни единого праведника. Впрочем, в те времена, так оно и было.

В Х столетии Римских пап ещё не назначали никакие Духовные коллегии. Фактически вся полнота власти в Риме принадлежала местным патрициям. Не желавшие подчиняться былым наследникам империи, безжалостно уничтожались. В начале 900-х годов виднейшим представителем патрицианства был консул Теофилакт, являвшийся также графом Тускулумским. Каждый в «Вечном городе» знал, что этот человек безволен и полностью подчиняется своей супруге, известной развратом и блудом на всю Италию. Речь идёт о графине Теодоре, одной из самых красивых женщин в Риме. Её точное происхождение было неизвестно, но поговаривали, что вышла она из куртизанок и распутниц. В народе Теодору не любили, но это совсем не мешало ей распространять свою власть на всю Римскую аристократию. Её муж, Теофилакт, был не более, чем простой марионеткой.

Теодора была известной развратницей, и сумела утянуть в водоворот греха немало известных патрициев и священнослужителей. К тому же, у неё были две дочери, Марозия и Теодора-младшая. Все они, как две капли воды, напоминали мать, и походили на неё поведением. Теофилакт прекрасно знал, кем именно является его жена и дочери, но при этом, отлично себя чувствовал и продолжал влиять на судьбу Рима. В 904 году он назначил нового Папу, своего дальнего родственника Сергия. Всех предыдущих понтификов Теофилакт отправил за решётку во избежание неприятностей, а затем приказал избавиться от них. В итоге, власть досталась Сергию III, который был безмерно благодарен своему родственнику-патрицию. Он тут же пожаловал Теофилакту звание сенатора и сделал главным по контролю за папскими доходами.

Граф Тускулумский получил полный контроль над Папской областью, так как его «драгоценный» родственник вообще не желал заниматься должными делами. Сергию проявлял интерес разве что к развлечениям и блуду. Латеранский дворец, считавшийся резиденцией понтификов, начали наводнять женщины разных мастей. В округе заговорили, что папская обитель более всего напоминает бандитский притон. Для того, чтобы ещё больше укрепить верность Сергия, Теофилакт подослал к нему 15-летнюю Марозию. Она сразу же стала любовницей Папы. По сведениям архиепископа Лиутпранда Кремонского, власть на деле досталась вовсе не Теофилакту, а его супруге Теодоре, которая получила, что хотела. Как известно, Марозия родила от Папы Сергия сына, которого назвали Иоанном. Сергий правил вплоть до 911 года, после чего скоропостижно скончался.

Далее Папы уже стали сменяться с невероятной быстротой. Следующим понтификом стал Анастасий, но его царствование не продлилось и двух лет. Он целиком и полностью находился под контролем Теофилакта и его развратной супруги. После смерти Анастасия, Папой избрали Ландона, о котором почти ничего не известно. Но как только Ландон умер, Теодора лично взялась за организацию Папской власти. В 914 году возник вопрос о назначении следующего главы церкви. Теодора тут же протащила в Рим одного из своих любовников, жившего в Равенне. Он взошёл на престол под именем Иоанна Х. Епископы возмущались таким поворотом событий, но не стали препятствовать этому и затевать заговоры. Власть Теодоры и её супруга над Римом казалась безграничной. Они считались уважаемыми людьми среди патрициев, а всякий, кто пытался с ними бороться, как правило, плохо заканчивал.

Деятельность Иоанна Х на Папском престоле продолжалась 14 лет. Все эти годы он, словно кукла, исполнял поручения своих повелителей. Уже в 920-х годах Теодора и Теофилакт умерли, и главной патрицией Рима стала Марозия. Как известно из источников, Марозия всегда ненавидела мать и считала её соперницей. Но после кончины Теодоры, добиться желаемой власти стало намного проще. В 927 году Марозия перешла к активным действиям. По её приказу был убит Пётр, брат Иоанна Х, прямо в Латеранском соборе. Спустя несколько месяцев в городе поднялся мятеж. Муж Марозии, маркиз Гвидо Тосканский, вместе с подручными расправился с папской гвардией, а затем захватил Латеранский дворец. Иоанна Х взяли под стражу, а затем сопроводили в Замок Святого Ангела. По одним сведениям, его задушили периной прямо в тюремной камере, а по другим, он долгое время пребывал в заточении, после чего умер от голода.

Святой Престол был освобождён, и вовсе не для самого Гвидо. Гвидо, как и в своё время Теофилакт, беспрекословно подчинялся своей супруге Марозии. А Марозия унаследовала всю грешную натуру и распутность от злополучной матери. Вначале Папой стал Лев VI, проправивший всего несколько месяцев. После того, как Лев не оправдал надежд главной повелительницы Рима, он был отравлен. Следующий Папа, Стефан VII, так же не продержался слишком долго. Двое понтификов правили до тех пор, пока не подрос сын Марозии, Джованни. Как только ему исполнилось 20 лет, Стефана приказали убить, и Папский Престол вновь оказался свободным. По некоторым данным, Джованни стал первосвященником Рима и принял имя Иоанна ХI. В то же время Марозии уже исполнилось 40 лет, что считалось тогда весьма почтенным возрастом. Однако, несмотря ни на что, она задумывала снова выйти замуж, и прежде всего – избавиться от её тогдашнего мужа Гвидо.

Отравление Гвидо Тосканского прошло быстро. Не успели отгреметь похороны некогда могучего маркиза, как Марозия уже собралась отдать своё сердце собственному деверю – королю Гуго Арльскому. В 932 году состоялась пышная свадьба между Гуго и злополучной «наместницей» Рима. Однако сами римляне воспротивились этому браку. Связь Марозии и брата её бывшего мужа приравнивали к инцесту. К тому же в народе ходила молва, что Римская «владычица» растлевает не только священнослужителей и патрициев, но и собственных сыновей. Считается, что она совратила Иоанна ХI, будучи его матерью. Как именно отнёсся к слухам Гуго Арльский доподлинно неизвестно, а вот старший сын Марозии, Альберих, ранее не участвовавший в политике, решил покончить с властью родительницы навсегда.

Впоследствии, одной из главных фигур в истории Рима стал именно Альберих. Он повздорил со своим отчимом Гуго из-за мытья рук. Король обвинил его в том, что он выливает воду без должной скромности, и со всей силы отвесил ему пощёчину. Альберих запомнил это оскорбление и вознамерился отомстить. Он сумел поднять восстание, предварительно рассказав всем римлянам о блуде и разврате, творящемся в Папской области уже множество десятилетий. Взбунтовавшиеся жители города ринулись в бой, обретя в Альберихе нового предводителя. Гуго пришлось бежать из «Вечного города», а Марозия попала в плен к мятежникам. Альберих приказал заточить её в темницу и не выпускать. Но при этом, он отказался свергать Иоанна XI, бывшему ему родным братом. Он держал понтифика под строгим контролем и угрожал расправой за любую оплошность. Так продолжалось примерно 4 года, после чего Иоанн скончался от обжорства.

В 935 году Иоанн XI умер, и эта дата, по некоторым сведениям, считается концом Эпохи Разврата и Порнократии в Риме. Однако по другим хроникам, уже после смерти Альбериха, в распутстве и блуде погряз Октавиан, сын герцога Сполетского. Позднее, он же занял место на Папском Престоле в 955 году и получил имя Иоанна XII. Считается, что он, как и все предыдущие понтифики, превращал папскую резиденцию в обитель разврата. Впоследствии, это привело к тяжёлому конфликту с Оттоном, будущим императором Священной Римской империи, с которым у него случилась полномасштабная война. Уже после смерти Иоанна XII к власти пришёл Лев VIII, который начал активную работу над восстановлением былого авторитета Папской области.

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