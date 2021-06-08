«Ужины покаяния» в США напоминают шоу мазохистов

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8 июня 2021, 12:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В США набирают популярность так называемые «ужины покаяния», которые на деле являются настоящими вечеринками мазохистов. Инициативу продвигают темнокожая Реджина Джексон и её напарница Сайра Рао. Программа представляет собой званый ужин или просто вечерние посиделки, где состоятельным белым женщинам доказывают, что они расистки и виновницы дискриминации всех «цветных». Причём самое интересное, что за участие в ужинах и за приглашение Джексон и Рао платят сами белые женщины. С каждой из белых участниц берётся по тысяче долларов. За столом может собираться не более 6 человек.

На главном сайте инициативы сказано, что «ужин – это стартовая точка для размышлений о том, как белые поддерживают своё превосходство». Не менее интересным выглядит слоган на кружке главного менеджера программы Лизы Бонд – «Жизни чёрных имеют значение побольше, чем чувства белых». Всего ужины длятся не менее двух часов и превращаются в настоящие шоу мазохизма со слезами, оскорблениями, унижениями и даже нервными срывами. Джексон и Рао со звериной хваткой цепляются за любые увиливания от ответов со стороны участниц, постоянно убеждая своих гостей, что они расисты. Например, если на фотографии у той или иной женщины одни белые друзья, то это повод, чтобы задуматься о дискриминации «чёрных». Если при прочтении новости о преступлении темнокожего подростка, сразу же возникает мнение, что он нарушил закон – это расизм. Даже бездействие в подобных ситуациях – это реакция и невольная поддержка «белого фашизма».



В журнале New York Magazine такие шоу называют «вечеринками с чувством вины». Джексон и Рао не отрицают, что пытаются вызвать у своих белых гостий чувство сильного дискомфорта. «Только неудобное заставляет принимать решение измениться», - заявляют на эту тему организаторы инициативы. Под строгим надзором темнокожих «судий» белые женщины признаются в преступлениях, которые, по сути, они и не совершали. Если нахлынувшее чувство вины доведёт до слёз или ухудшит состояние здоровья, белой участнице шоу дозволено выйти из-за стола в другую комнату и успокоиться. Пока что такие «ужины покаяния» проводятся только для женщин. Рао объясняет это тем, что все мужчины патриархальны, и если белые женщины поставят сестринство выше белизны, патриархат будет немедленно уничтожен. Как выяснилось позднее, Джексон и Рао отличаются не только экстремистскими убеждениями, но и сильной ненавистью к представителям мужского пола.

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