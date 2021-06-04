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Ситуация с лесными пожарами в Сибири резко ухудшилась

, 00:30 , Журналист Источник: kommersant.ru

Ситуация с лесными пожарами в Сибири резко ухудшилась
Фото: cоцсети

По данным Авиалесоохраны на 3 июня, всего на территориях Сибири на землях лесного фонда зафиксировано 26 пожаров. 

Ситуация тревожит не только местных жителей, но и руководство областей. В Новосибирской области площадь, пройденная огнём, составила почти 300 гектаров, Иркутской области – 24 га, а в Омской – 70. С начала года в Сибирском федерально округе было отмечено 1615 пожаров. Огонь прошёл по площади не менее 40 000 гектаров. Гарь от пожаров уже начинает распространяться по окрестным регионам. Впрочем, не лучшая ситуация и в Красноярском крае, где тоже были отмечены крупные возгорания. Представители «Гринпис России» из противопожарных отделов называют обстановку в крае крайне нехарактерной для данного периода. «Единственное, что может помочь не допустить катастрофы – это усиленное тушение пожаров по всему Красноярскому краю», - заявляют эксперты.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров со 2 до 3 июня выросла до 6.3 тысяч гектаров. А ведь ещё раньше она не доходила и до 300. Всего в регионе было зафиксировано 19 пожаров в 10 муниципальных районах. На местах уже работают полсотни человек. Замначальника департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько сообщил, что резкий прирост произошёл за счёт распространения возгораний в Енисейском районе. Со 2 июня в Енисейском районе действует режим ЧС. Между тем, в красноярских источниках уже появилось видео мощного лесного пожара, снятое жителями деревни Колмогорово, находящейся на расстоянии в 13 км от огня. Местные бьют тревогу и заявляют о том, что их деревни могут быть в серьёзной опасности. «Возгорание очень сильное», - говорит автор опубликованного видео, «Пожар идёт в сторону села. А в Колмогорово кроме пожарной станции ничего нет. Из средств тушения только вёдра и Енисей».

 Однако власти регионов считают, что повода для эвакуации населения пока что не появилось. Геннадий Фукс, глава Новоназимовского сельсовета Енисейского района, куда входит и Колмогорово, полагает, что обстановка ещё недостаточно тревожная. «При плохом развитии событий мы привлечём теплоход на 100 посадочных мест», - говорит представитель власти, «У жителей тоже имеются свои плавсредства». Юрий Иванько солидарен с муниципальными представителями, и считает, что река, расположенная в 7 километрах от деревни Колмогорово, может сдержать распространение огня.

 

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