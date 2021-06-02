Социолог Максим Шугалей пояснил, что стоит за обвинениями Макрона в адрес России

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2 июня 2021, 11:37

Фото из открытых источников

За заявлениями французского президента Эммануэля Макрона относительно роли и действий России в ЦАР скрывается полный провал его политики на «черном континенте», уверен глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Заложники» — именно так Макрон охарактеризовал позицию ЦАР перед Россией. В недавнем интервью изданию «Le Journal du Dimanche» глава Пятой республики обвинил президента Центральноафриканской Республики (ЦАР)Фостен-Арканжа Туадера в том, что он является заложником, а то и пособником России, которая «захватывает шахты и вместе с ними политическую систему» страны.

На это голословное заявление французского политика, сделанное Макроном в ходе африканского турне, отреагировал известный социолог Максим Шугалей, неоднократно посещавший ЦАР и знающий о ситуации в этой стране не понаслышке.

«За бездоказательными обвинениями Макрона, (а никаких фактов предоставлено не было) скрывается полный провал его политикив африканском регионе. А также стремительная потеря доверияу руководства бывшей колонии», - так в своем Telegram-канале заявление французского президента прокомментировал президент ФЗНЦ.

Франция вместе с Западом в последние время только раскачивала и без того шаткий мир не только в ЦАР, но во всем африканском регионе, уверен социолог. А потому обвинения в адрес России выглядят попыткой скрыть свою политическую некомпетентность и захватнические амбиции.

«Это говорит президент Франции, которая только за последние месяцы натворила «дел». Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет», - заявил Шугалей.

Ради придания скандальности своему заявлению, президент Франции приписал российских инструкторов, обучающих армию ЦАР основам ведения боя с боевиками, к «ЧВК Вагнера», как это часто делают подконтрольные западным странам журналисты.

Шугалей считает, что заявление Макрона выглядит еще более нелепым, если учесть, что руководство ЦАР за последнее время не раз подчеркивало, что имеет дело с российским Министерством обороны исключительно в рамках двустороннего договора, применяемого под контролем Совета Безопасности ООН.

«Плевать Макрону на это. Хотя, собственно, что может еще сказать этот маленький человек в большой политике, с трудом выигравший выборы в 2017 году. Надо же как-то самоутверждаться. Пусть даже и за счет России. Главное отличие современной политики России от его политики (не Франции) в ЦАР состоит в том, что Россия реально помогает своим союзникам, а Макрон лишь вносит хаос. Россия – большая страна с большим сердцем, Макрон – маленький человек с маленьким сердцем. Он имеет огромный бюджет большой европейской страны, но тратит его на разрушение, а не на добрые дела. И что-то мне подсказывает — вряд ли французы одобряют его действия», - заключил Шугалей.

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