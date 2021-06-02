Смертельная ошибка праславян-даков

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 июня 2021, 11:25 Олег Грищенко

Фото: warspot.ru

Населённая родственным скифам* народом древняя Дакия была сильным, большим царством. Но она просуществовала недолго. Её погубило то, что даки и их цари предпочли скифскому правилу укрепления собственного царства и мирному сосуществованию с соседями, практику набегов за добычей, свойственную сарматским* племенам.

Считается, что даки – группа фракийских* племён, проживавших севернее нижнего течения Дуная. Эллинский историк 5 века до н.э. Геродот Галикарнасский называл даков «храбрейшими среди фракийцев». Плиний старший, римский историк 1 века указывал, что название «фракийцы» было общим для многих «сильных племён», в том числе «даков».

А В.О. Ключевский российский историк 19 века указывал, что «большая часть скифов, начиная от Каспийского моря, называлась ДАЯМИ».

По мнению Мавро Орбини, хорватского историка 17 века, «ДАКИ, КАК И ФРАКИЙЦЫ, БЫЛИ ПРЕДКАМИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ».

К этому нужно добавить, что в том же 5 веке до н.э., когда в исторических трудах были впервые упомянуты даки, также впервые были упомянуты и сарматы.

«Из числа сарматов выделились «геты, языги, роксаланы, аланы, бастарны, ДАКИ», – пояснял В.Н. Татищев, российский историк 18 века. При этом он также называл даков скифами: «Даки по Дунаю известны под именем скифов».

О том, что ДАКИ БЫЛИ САРМАТСКИМ НАРОДОМ свидетельствует и то, что это единственный европейский народ, у которого, как и у сарматов, роль стягов играли штандарты в виде драконов.

Объединение дакийских племён в форме царства произошло в 82 году до н.э. на независимых фракийских землях – к северу от Балканского полуострова (Иордан, готский историк 6 века). ДАКИЯ ЗАНИМАЛА ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ, НЫНЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К СОВРЕМЕННЫМ РУМЫНИИ, МОЛДАВИИ, БОЛГАРИИ И УКРАИНЫ.

82 год до н.э. – это был удобный момент для государственного строительства вблизи земель Римской империи, так как в это время в Империи свирепствовала гражданская война между двумя кланами элит, возглавляемых Суллой и Марием. Кроме того, Рим находился в состоянии «ни войны, ни мира» с сильнейшим своим противником – Понтийским царством царя Митридата. А на западе – на Пиренейском полуострове поднял восстание мятежный военачальник Серторий.

Страбон, римский историк и географ 1 века до н.э. писал, что первому царю Дакии Буребисте удалось создать крепкую армию. Однако большой проблемой этого нового государства было то, что создавшие его племена не следовали «скифскому» принципу государственного строительства, заключавшемуся в укреплении государственных «институтов», в налаживании хозяйственной деятельности и выстраивании добрых отношений с соседями. Вместо этого ПЛЕМЕНА ДАКОВ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫМИ САРМАТСКОМУ «НАБЕГОВОМУ» ПРИНЦИПУ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С СОСЕДЯМИ – как основного способа получения дохода.

Даки использовали каждый момент ослабления Империи для малых и больших походов в её земли за добычей. Так было в 6, 21, 29 годах во время восстаний на римских землях иллирийских племён (Гай Патеркул, римский историк 1 века). В 69 году, воспользовавшись волнениями в Риме в связи со смертью императора Нерона, даки провели масштабное нападение на провинцию Мёзия и подвергли её разграблению. И КАЖДЫЙ НАБЕГ ДАКОВ В ЗЕМЛИ ИМПЕРИИ СОПРОВОЖДАЛСЯ БОЛЬШИМ КРОВОПРОЛИТИЕМ.

В 86 году дакское войско во главе с полководцем Децебалом снова перешло Дунай (Дион Кассий, римский историк 3 века). Даки убили наместника Гая Сабина и вытеснили из Мёзии римские войска. Это, наконец, вызвало жёсткую реакцию Рима. В начале 87 года император Домициан направил в Мёзию армию во главе с префектом преторианской гвардии Корнелием Фуском. Но эта война была для даков успешной. Децебал, объявленный в Дакии царём, действуя из засады, уничтожил передовой 5-й «Жаворонковый» легион римлян. При этом Фуск погиб, а даки захватили штандарт легиона.

Несмотря на перенесённое унижение, Рим, заинтересованный в успокоении на границе, в 89 году заключил с даками мирный договор. Император Домициан, чтобы помочь дакам выстроить, наконец, нормальное государство, даже отправил Децебалу большое количество римских ремесленников. Однако даки и их царь продолжали придерживаться «сарматской» практики.

После ряда мелких набегов в римские земли, Децебал в 104 году открыто нарушил договор с Римом (Публий Тацит римский историк 1 века): он напал на живших вдоль Тиссы языгов – римских союзников, и присоединил их земли к своему царству. Даки снова стали проводить большие набеги, нападая на римские пограничные гарнизоны, захватывая знатных заложников для получения выкупа.

Затем Децебал попытался окончательно запугать римскую элиту. Он решил убить нового императора Траяна, наняв для этого группу римских дезертиров. Но план царя Дакии потерпел неудачу.

Как следствие, враждебные действия даков привели к тому, что в 105 году римский Сенат объявил Дакии новую войну.

В 106 году император Траян собрал против даков огромную армию. Разбив войска Дакии, он осадил её столицу, а затем взял её штурмом. При этом большая часть жителей столицы погибли. Царь Децибал, не желая сдаваться в плен, убил себя. Затем множество даков были продано в рабство. Дакия стала римской провинцией.

Так погибло это большое царство, владетели и народ которого словно специально стремились сделать всё, чтобы это произошло.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ГОРДЫНЯ СТРАН, НЕ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЬ МИРНО С СОСЕДСТВУЮЩИМИ С НИМИ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ВСЕГДА БЫЛА ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ ИГРОЙ. Об этом неплохо бы помнить и некоторым недружественным ныне соседям России.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами, а фракийцы и сарматы – скифскими племенами.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».







Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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