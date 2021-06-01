Генерал Ивашов: в США ревниво и со страхом воспринимают информацию о наших неуловимых ракетах

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1 июня 2021, 19:09 Александр Саргин

Фото: соцсети

Москва не рассчитывает на то, что на встрече президентов России и США в Женеве 16 июня будут приняты прорывные и судьбоносные решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сказал российский министр иностранных дел, наша страна не строит иллюзий, и «мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения». По словам Лаврова, лидеры России и США должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене.

«Для нас сейчас является главным то, чтобы США не вытолкнули те последние кубометры газа, которые мы поставляем в Европу, - сказал «АН» президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. - Ведь вся политика американцев нацелена на то, чтобы освободить европейский рынок от нашего газа и нашей нефти, ну а также традиционно демонизировать Россию».

По словам Ивашова, сегодня Россия в одной упряжке с Китаем должна играть за безопасный мир без войн, потому что это будет выгодно прежде всего для нашей страны. А вот Штатам, считает генерал, наоборот, нужно постоянно нагнетать ситуацию, «что, кстати, недавно подтвердил и господин Блинкен, заявив, что мир нуждается в американском управлении».

Напомним, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют собой военные угрозы для Запада. Блинкен считает, что Россия разработала новые виды вооружений для того, чтобы бросить вызов военным альянсам Запада и подорвать порядок, основанный на правилах, который обеспечивает коллективную безопасность. Что касается Китая, то, по словам госсекретаря США, военные амбиции Пекина растут из года в год.

«Проводить сегодня совместные учения с Китаем - это давать США лишний козырь, - считает Ивашов. - Американцы рассуждают так: видите, они проводят учения, а мы чего-то ждем. Поэтому США будут и дальше давить на нас, влиять на ситуацию и формировать против нас новые военные блоки. По сути, мы провоцируем в Америке определенные круги - Пентагон, ВПК, транснациональные корпорации, которые к своей выгоде только будут рады вступить в гонку вооружений».

Генерал уверен, что в США совершенно по-другому, «ревниво и со страхом» воспринимают информацию о наших самых лучших, мощных, быстрых и неуловимых ракетах. «Ну а уж если Россия вместе с Китаем будут постоянно говорить о своих непревзойденных достижениях в совершенствовании вооружений, - сказал «АН» Леонид Ивашов, - тогда у американских «ястребов» может случиться натуральная истерика».

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