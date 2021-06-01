Началось в Америке - отозвалось в России. Об истории «школьных» терактов и как с ними бороться

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 июня 2021, 01:10 Мария ШЕВЧУК

11 мая 2021 года произошло массовое убийство в Казани в гимназии № 175. Нападавшим был 19-летний Галявиев Ильназ Ринатович. В результате погибло около 9 человек, среди них два преподавателя. К сожалению, это не единичный случай, когда озлобленный подросток, который хочет отомстить за «старые обиды», приносит в учебное заведение оружие и открывает огонь по людям.

Такой же теракт произошел около двадцати лет назад в школе «Колумбайн». Массовое убийство 15 человек было спланированным действием двух подростков – Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом. Подростки создавали уровни в компьютерной игре «Doom». Позднее, Эрик стал вести интернет-блог, в котором содержались заметки по типу записей из личного дневника, где рассказывалось о школе, друзьях и родителях. Однако, все изменилось к концу года и сайт стал содержать информацию о том, как причинить вред окружающим и изготовлении взрывчаток. За некоторое время до нападения на школу Эрик и Дилан начали записывать видеоролики, где показывали приобретенное оружие, тренировки по стрельбе и также, перед самим терактом они попрощались на камеру со своими близкими.

Ситуация с захватом учебного заведения повторилась 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из учащихся и персонала учебного заведения. Теракт организовал студент техникума Владислав Росляков, который заложил взрывчатку в техникуме и позже расстрелял находившихся внутри людей. Сам стрелок совершил самоубийство. Ребята, которые учились с ним, отметили, что он был замкнутым человеком и интересовался историями о маньяках. Позже, знакомый Владислава рассказал, что стрелок ненавидел техникум из-за злых преподавателей и намекал на месть.

После случая в Казани общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что необходимо вводить встречи с психологом в каждом учебном заведении. Другие обозначают, что потенциальный вред сознанию подростков наносят социальные сети и компьютерные игры, которые надо ограничить. Все же, психика в подростковом возрасте уязвима и в первую очередь, родителям необходимо разговаривать обо всем, что беспокоит их детей и поддерживать их в любых кризисных ситуациях.

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