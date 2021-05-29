Как аристократ Юлиус Гайнау расправлялся с венгерскими генералами

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29 мая 2021, 21:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: открытие государственного собрания Венгрии

Юлиус Гайнау считался таким же жестоким австрийским полководцем, как и великий князь Альфред Виндишгрец. Оба этих военных деятеля были виновны в массовых расправах над повстанцами во времена «Весны народов». В 1848 году по всей Европе прошла целая волна антимонархических выступлений, которая вызвала череду гражданских войн во многих крупных государствах. Гайнау заслужил плохую репутацию, благодаря этой «весне». Но главным ударом по его чести стала расправа над венгерскими генералами.



Сам Юлиус Гайнау слыл прославленным аристократом и выходцем из древнего дворянского рода. Родился в 1787-м. Всё его детство прошло в последнее десятилетие 18-го века. Он был внебрачным сыном Гессенского курфюрста Вильгельма I. В 1801 году он поступил на службу в армию Австрийской империи. В 1805 году был произведён в капитаны. Отличался отвагой и доблестью во времена Наполеоновских войн. Всегда выделялся храбростью и предприимчивостью. В 1809 году получил майора. В дальнейшем участвовал в контрнаступлении Австрии на Францию. В чине батальонного командира он находился во времена последнего противостояния с Наполеоном.



В дальнейшем судьба столкнула Гайнау с массовым сопротивлением австрийской короне. Как и князь Виндишгрец, Юлиус считал себя преданным идеалам монархии и не терпел антиправительственных выступлений, особенно если они были спровоцированы простым народом. Во времена австро-итальянской войны 1848 года Гайнау прославился как опытный командир дивизии. Уже тогда он получил звание фельдмаршал-лейтенанта. Юлиус помог австрийцам выиграть битву при Соммакампанье, в которой итальянцы оказались наголову разбиты. За успешную вылазку против врага он получил Командорский крест ордена Марии Терезии. Год спустя, в 1849-м Гайнау был дарован орден Святого Георгия 4-й степени от российского императора Николая I.



Позднее слава Юлиуса Гайнау померкла, благодаря его жестокости в подавлении восстаний в Австрии. Именно он являлся одним из тех военачальников, которые не признавали никакой иной идеологии, кроме как преданности аристократии и монархической системе. В июне 1849 году Гайнау принял командование над войсками, противодействовавшими венгерскому сопротивлению. При этом, его звание было повышено до фельдцехмейстера, что являлось высшим в имперской военной иерархии. Юлиусу удалось нанести ряд поражений венграм при Темешваре, Сегеде и Раабе. После окончания кампании имперское правительство даровало ему Большой крест ордена Марии Терезии, а также Орден Андрея Первозванного.



Репутация Гайнау была не слишком положительной ещё в начале венгерской войны. Во время боевых действий он отличился невероятной жестокостью по отношению к мятежникам. Его не раз ставили наравне с самим Виндишгрецем, который устроил кровавую резню в Вене и Праге. Венгры сопротивлялись Австрии изо всех сил, но всё решило вторжение русской армии во главе с генералом Паскевичем. Паскевич прибыл на зов Франца Иосифа I, только вступившего на трон империи. Вместе с русской атакой началось новое наступление австрийских сил. 5 сентября 1849 года сдался последний венгерский город Комаром. Оставалось лишь только решить, что именно делать с пленными военачальниками и лидерами восстания.



6 октября 1849 года Юлиус Гайнау отдал приказ об уничтожении мятежных лидеров Венгрии. 13 полководцев было казнено в Араде за измену и сопротивление Австрии. Генералов было решено повесить, как предателей. Также австрийцы расправились и с бывшим премьер-министром Венгрии, Лайошем Баттьяни. Баттьяни был расстрелян в тот же самый день, 6 октября. Впоследствии, венгры окрестили убиенных Арадскими мучениками. Расправы над сдавшимися командирами восстания окончательно отдалили общественность от Гайнау. Он заслужил репутацию палача и убийцы. После окончания кампании в Венгрии, Юлиус полностью потерял былую славу. К нему уже не относились как к герою Наполеоновских войн и кавалеру многих орденов. Простые люди считали его не более, чем военным преступником. В 1850 году из-за своей репутации и неприязни со стороны окружающих, Гайнау был вынужден подать в отставку.



Многие сведения утверждают, что после расправы над венграми и увольнения из армии, он путешествовал по Европе. Почти в каждой стране Гайнау отказывались принимать с должной честью. Люди не стеснялись высказывать ему своё мнение. В Лондоне и Брюсселе его оскорбляли напрямую. Из-за этого даже произошла целая серия дипломатических скандалов. В 1853 году Юлиус скончался в Вене. В историю он навечно вошёл как один из самых жестоких и беспощадных военачальников Австрии, заслуживший по праву не государственные награды, а всеобщий трибунал.

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