Украинские учёные неплохо продвинулись в тематике «ковидного» иммунитета

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29 мая 2021, 00:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: cоцсети

На данном этапе нет точной определённости по поводу того, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

Но всё же появляются вполне обнадёживающие данные. Группа учёных из Киева сообщила, что иммунитет после «ковида» сохраняется у заболевших, как минимум, более года. Исследователи Е.И.Дубровский и Б.В. Донской опубликовали результаты своих работ в журнале «Врачебное дело». Как выяснилось, после Covid-19 вырабатываются гуморальный и клеточный иммунитет. Клеточный считается самым важным, так как Т-клетки дают организму приказы вырабатывать антитела после новой встречи с «ковидом». Но даже если антител не имеется, клеточный иммунитет всё равно может возникнуть. Именно это объясняет причину, по которой многие переболевшие «уханьской пробиркой» не заболевают при контактах с заражёнными.

В группу киевских учёных попали 67 пациентов разного возраста, болеющих коронавирусом. Там были разные больные, вплоть до самых тяжёлых и даже реанимационных. Антитела класса G возникли у 82% участников эксперимента. Титр нарастал примерно к сороковому дню, а потом в течение 150 дней он вообще практически не менялся. К четвёртому этапу исследования, завершившегося совсем недавно, оставалось 42 пациента. Все они в течение года сдавали кровь на антитела. На 360-й день данные поразили экспертов. У 80% из всех пациентов антитела остались на прежнем уровне. Даже у тех, у кого наблюдалось падение антител, они потом снова появились. На 360-й день исследований результаты были следующие: из 42 человек у 92,8% имелись антитела, и у 7.2% - они отсутствовали.

Итого, учёные из Украины пришли к очень интересным выводам. После прохождения заболевания пациент получает очень качественную защиту от дальнейших заражений. На сегодня есть сведения, что иммунитет может длиться не менее 1 года. «Наша иммунная система прекрасно справляется с коронавирусом», - заявляет доктор Дубровский, «Повторные случаи, как правило, единичные и связаны с отдельными особенностями иммунной системы у других людей. А вот коллективный иммунитет формируется очень хорошо. Если количество обладателей такого иммунитета достигнет 80%, риск заразиться для всех не болевших будет крайне мал».

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