Разгул насилия: в США в этом году было убито уже более 7 тысяч человек

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27 мая 2021, 23:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото из открытых источников

За последние 5 месяцев в США были застрелены более, чем 7300 человек. Похоже на сводки с какой-нибудь гражданской войны, но на самом деле никакого вооружённого конфликта там нет. Есть только необузданная и необъятная людская ярость, вызванная скорее внутренними душевными проблемами. Хотя и политическая часть в этом тоже присутствует. В стране до сих пор не решены проблемы с радикалами и экстремистами, организации которых следовало бы запретить. Но президент Джо Байден по неведомым причинам всё откладывает на потом.



Недавно в США произошло очередное массовое убийство. Всё случилось в Сан-Хосе, в штате Калифорния. Фигурантом дела стал 57-летний пожилой мужчина по имени Сэмюэль Кэссиди. Он работал в местном транспортном управлении множество лет. В один прекрасный день Кэссиди просто открыл огонь по всем своим коллегам из огнестрельного оружия. Полиция подоспела вовремя, но поймать преступника живым так и не удалось. Он покончил с собой, не желая сдаваться властям. Мотивы убийцы пока не сообщаются. Дело активно расследуется агентами ФБР и лучшими полицейскими штата.



На сегодня известно, что Кэссиди был неудачно женат, обладал нервозным и крайне агрессивным характером, а также часто срывался на коллег. Приступы ярости были частым явлением в его повседневной жизни. Соседи утверждали, что Кэссиди был тихим и нелюдимым и вообще не принимал гостей. В Mercury News заявляют, что Сэмюэль любил выпить, и от этого у него часто менялось настроение. В поле зрения правоохранителей он не попадал ни разу.



Следователи намерены довести свою работу до конца и выяснить, что же стало причиной столь чудовищного нервного срыва сотрудника транспортного управления. Был ли он завербован экстремистами или же действовал по воле собственного психического заболевания. Также пока не раскрывается, что за оружие использовал Кэссиди, и принадлежало ли оно ему вообще. Известно лишь то, что недалеко от места стрельбы было обнаружено одно взрывное устройство, очевидно установленное убийцей.

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