Швеция - единственная страна в Европе с серьезно растущей статистикой убийств

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27 мая 2021, 23:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

В европейской Швеции эксперты отмечают повышенный уровень убийств с применением огнестрельного оружия. За последние годы он начал подниматься. Особенно быстро он вырос в последнее десятилетие из-за увеличения активности преступных группировок в неблагополучных районах страны, а также из-за наплыва эмигрантов.

Шведский национальный институт по профилактике преступности не считает создавшуюся ситуацию благоприятной. Власти слишком обеспокоены выросшим числом убийств. За последние 10 лет страна не только взлетела с последних мест в Европе по количеству таких преступлений, но и стала лидером в подобных «антирекордах».



По данным на 2017 год, в Европе имелось менее 8 убийств на миллион человек в год. В Швеции же в тот период было 11 убийств на 1 миллион. В 2020 году показатель дорос до 12 случаев. Сейчас в этой стране в среднем четыре убийства с применением «огнестрела» на 1 миллион жителей в год. По Европе же этот показатель составляет отметку в 1.6. При этом отмечается, что в Швеции жертвами убийств с использованием огнестрельного оружия являются люди в возрасте от 20 до 29 лет, то есть представители молодёжи. Рост смертности от подобного оружия так же происходит за счёт представителей молодого поколения (до 30 лет). Исследование показало, что эти убийства часто связаны с криминальной средой и совершаются в основном в неблагополучных районах.



Авторы проведённых анализов полагают, что в Швеции наблюдается ожесточённая борьба между преступными организациями и группировками. Всё это усугубляется контрабандой наркотиков и оружия, объёмы которой стремительно растут.

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