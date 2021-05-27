«Газпрому» нужен Фрейд. Или комиссар Каттани

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27 мая 2021, 00:20 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

«Газпром», погрязший в валютных кредитах, проблемах с «Северным потоком» и китайскими братьями навек, назло всем решил построить в Питере второй по высоте небоскреб в мире. «Зачем?» - вопрос к психиатру.





Буквально на днях мы писали, прошлогодняя чистая прибыль «Газпрома», приходящаяся на акционеров, что по итогам 2020 года упала почти в 9 раз в годовом выражении. Если в 2019 компания получила более 1,2 триллиона рублей, то в 2020 — 135,3 миллиарда, то есть на 88,7% или в 8,8 раз меньше. И дело тут не только в падении цены на газ. Проблема заключается в том, что монополист набрал валютных кредитов, а рубль уронили. И они потеряли более 600 миллиардов рублей. Несколько сотен миллионов долларов выкинуто на «Зенит».



Кстати, главным акционером бывшего Мингаз СССР является государство, которому явно не доплачивают дивиденды. Когда-то в УК РСФСР была тяжкая статья 93 (прим) «Хищение госимущества в особо крупном размере». До высшей меры, кстати.



Ну, это ладно, помечтали и хватит. Но вот что делать с обещанием г-на Миллера лично самому Владимиру Путину, что «к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в России». Доживем, проверим, конечно. Но как-то сомнительно. Потратить сотни миллиардов явно не рублей и на народ, и на строительство второй «кукурузины» тяжело даже для фокусников из «Газпрома». Финансовый Боливар не вынесет двоих. И когда встанет вопрос: «народ или понты?» выбор будет очевиден.



Но больше всего действительно мучает вопрос: «А зачем строить второй по высоте в мире небоскреб? Или второй по величине храм?», да ещё и кичиться этим? Это все что вы можете сказать граду и миру? Не густо.



Наверняка у старика Фрейда был бы ответ на вопрос о величине понтов. А у комиссара Каттани методика лечения того, что в народе называют «берега потеряли».

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