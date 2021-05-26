Итальянские победители Евровидения вернулись домой под аплодисменты и скандал с наркотиками

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2021, 22:59 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Итальянская глэм-рок-группа Måneskin, победившая на конкурсе песни "Евровидение", вернулась домой, сопровождаемая восхищением поклонников, поздравлениями от правительства и громкими слухами о том, что вокалист группы Måneskin Дамиано Дэвид нюхал кокаин во время шоу. В связи с этим, несогласный с подобными инсинуациями, Дамиано Дэвид поклялся пройти тест на наркотики.



“Мы хотим пресечь эти слухи”, - заявил он журналистам в римском аэропорту Леонардо Да Винчи, куда группа прибыла домой после победы в Роттердаме, Нидерланды.



Слухи о наркотиках стали распространятся в социальных сетях после того, как камера поймала Дэвида склонившимся над столом во время прямой телевизионной трансляции в субботу вечером. На пресс-конференции после победы на вопрос, заключавшийся в том, нюхал ли он кокаин, Дэвид ответил, что не употребляет наркотики и что он наклонился, потому что другой участник группы разбил стакан под их ногами.



Представители Евровидения подтвердили, что под столом, о котором идет речь, было найдено разбитое стекло, но сообщили, что тем не менее Дэвид сам предложил пройти тест, который и был сделан в понедельник, 24 мая.



Как ни странно, в Италии заявление о наркотиках не привлекло внимания поклонников Måneskin из итальянского истеблишмента, радующихся победе группы. Ирония здесь заключается в том, что сами Måneskin до Евровидения были образцом анти-истеблишмента, глэм-рок-группой, которая начала свою деятельность на главной торговой улице Рима.

Победа Måneskin дала Италии крайне необходимый позитивный импульс после ужасного прошлого года, так как страна оказалась в списке государств, наиболее пострадавших от коронавируса. Теперь конкурс Евровидения вернется в следующем году туда, где когда-то начались европейские песенные конкурсы – в Италию.



Группа была фаворитом букмекеров на финал "Евровидения" и закрепила победу в начале воскресенья самым высоким народным голосованием на этом чрезвычайно развлекательном и невероятно китчевом ежегодном песенном фестивале.

Måneskin на датском означает «лунный свет». Это дань уважения датскому происхождению бас-гитаристки группы Виктории Де Анджелис. Måneskin выиграли конкурс, набрав в общей сложности 529 очков. Франция заняла второе место, в то время как Швейцария, которая сначала лидировала после голосования национальных жюри, заняла только третье место.



«Это удивительно. Это потрясающе», - поделились впечатлениями о конкурсе участники группы после того, как вышли из самолета и были встречены толпой репортеров у зоны выдачи багажа.



Де Анджелис сообщила, что группа была шокирована заявлениями об употреблении наркотиков, которые особенно громко прозвучали со стороны Франции, занявшей второе место и где основные СМИ, широко освещали эти подозрения. Министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана даже спросили об этих предположениях в популярном во Франции новостном шоу в воскресенье.



Но Ле Дриан решил держаться в стороне от этих споров, заявив: «Если есть необходимость провести тесты, то пусть они сделают тесты».



Де Анджелис также сообщила, что группа хочет оставить все эти неприятное слухи позади, потому что употребление наркотиков идет вразрез с духом и направлением творчества Måneskin.



«Мы полностью против кокаина и употребления наркотиков, и мы, конечно, никогда бы этого не сделали, поэтому мы шокированы тем, что многие люди верят в это», - сказала она.



Группа начала впервые выступать на Виа Дель Корсо, главной торговой улице в центре Рима. Их короткие выступления перед обувным магазином Geox совершенно отличались от той помпезной, огненной феерии, которую мир увидел в субботу вечером.



Дэвид рассказал на пресс-конференции на этой неделе, что начинать на улице было нелегко, так как группе приходилось бороться с другими музыкантами, соперничающими с ними за тот же драгоценный кусок тротуара, в то время как люди из соседних домов жаловались на шум.



«Они всегда звонили в полицию», - смеясь, сказала Де Анджелис.





Победа Måneskin стала лишь третьей победой Италии в конкурсе и первой с тех пор, как Тото Кутуньо был удостоен этой чести в 1990 году. Эта победа означает, что Италия вновь примет у себя конкурс в следующем году, и различные города и страны будут бороться за честь представлять свою страну на итальянской земле.



Запущенное в 1956 году после Второй Мировой Войны для укрепления единства среди стран «Евровидение» с годами превратилось из скучного фестиваля баллад в веселую феерию. Фестиваль когда-то начинался с семи стран, а сегодня в нем принимают участие уже более 40, стран включая и неевропейские страны, такие как Израиль и далекая Австралия.



Легенда гласит, что родоначальником Евровидения стал итальянский музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, который впервые состоялся в 1951 году и стал послевоенной попыткой итальянцев поднять уровень итальянской культуры и экономику лигурийского прибрежного города, в котором фестиваль с тех пор и проводится.



Возможно фестиваль в Сан - Ремо наиболее известен тем, что дал старт карьере певца Андреа Бочелли и сделал знаменитой одну из самых известных песен Италии «Nel Blu, Dipinto Di Blu» в исполнении Доменико Модуньо (в народе известной как «Volare»). Именно фестиваль в Сан-Ремо обычно проводит официальный отбор в Италии для конкурса «Евровидение».



Группа Måneskin выиграла в Сан-Ремо в этом году с той же песней «Zitti E Buoni» («Тихие И Смирные»), которую они исполнили в субботу вечером в Роттердаме.



Де Анджелис сообщила, что надеется, что их победа позволит понять будущим итальянским конкурсантам, что баллады - это не единственный жанр, с которым можно выигрывать конкурсы.



«Мы думаем, что, возможно, отныне у большего числа групп будет возможность играть то, что они хотят, и не зависеть от вкусов радио или от того, какой жанр принято считать в Италии основным», - сказала она. «Они тоже смогут выражать свои истинные чувства и играть рок-музыку», - добавляет она.



Тем временем, тест на наркотики Дамиано Дэвида оказался отрицательным. Вокалист прошел тест уже дома, в Италии. Существует мнение, высказанное некоторыми блогерами, что если бы Дамиано сдал тест сразу в Роттердаме, то результаты могли бы быть не такими однозначными. Прикрывает ли Италия своих победителей?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости