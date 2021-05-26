Эпидемиологическая ​ситуация в регионах России неоднозначная​

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26 мая 2021, 21:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: twitter.com

Вторая волна коронавируса уже пройдена, но в мире заговорили о третьей. Россия, как известно, справилась с «ковидом» относительно благополучно, во всяком случае по официальным данном статистики. У нас так и не было допущено повторения бразильской или индийской ситуации. Москва вообще справляется довольно успешно, и это отмечается многими аналитиками. Однако в регионах страны не всё так просто. Более того, с недавней поры коронавирус снова набирает обороты в России. То количество заражённых в сутки доходило до 8000 человек, а теперь их уже более 9300. Очередей из скорых помощей становится больше. Что до темпов вакцинации, то их даже в правительстве оценивают противоречиво. Президент Владимир Путин отметил успешность в антикоронавирусной кампании и поведал о 21 миллионе привитых людей. А господин Сергей Собянин сообщил, что москвичи в большинстве своём вообще не желают прививаться. «Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе», - заявляет московский мэр. Между тем, 24 мая Роспотребнадзор заявил о 10 миллионах вакцинированных россиянах.

Если судить по ситуации в регионах, то там всё намного интереснее. Не стоит также забывать, что официальная статистика не всегда трактует истину. В российских деревнях, отдалённых селениях и труднодоступных местах может быть куда больше больных, чем указывается в сводках. В Санкт-Петербурге, например, губернатор Беглов продлил коронавирусные ограничения до 12 июля. В городе и окрестных местах сохранится масочный режим и запрет на общественные мероприятия. В среднем в культурной столице РФ регистрируется до 850 случаев заражения в сутки, и это довольно много. Петербургские власти активно готовятся к наступлению третьей волны. При этом, отмечается нехватка коек. 24 мая горком по здравоохранению отчитался о том, что из развернутых в Петербурге 5992 коек свободны лишь только 1126 (19.5%). Из-за этого были переведены в коронавирусный режим несколько больниц. Также заработал временный госпиталь в «Ленэкспо». Но всё же врачи заявляют, что страха заразиться у них совсем не имеется. Есть только бодрый настрой к дальнейшей работе.

В Мурманской области ситуация немного хуже. Там сократили до 75% коронавирусных коек. А заболевшим с каждым днём всё только больше. Медицинская инфраструктура вызывает гневную критику среди населения. Отмечается, что губернатору Чибис власти выделили 1 миллиард на создание мобильного госпиталя для «ковидных» больных. Госпиталь в итоге был построен, но не проработал ни одного дня. После сего строение просто разобрали. Местные жители недовольны своим губернатором уже давно. Да и власти едва ли выделят ему ещё 1 миллиард на исправление ситуации. А вот в Саратовской области количество новых случаев заражения снизилось вдвое, и это по сравнению с январём. Всего в больницах региона фиксируется 1.2 тысячи человек. 400 из них на кислородной поддержке. Более 100 не могут дышать без аппаратов ИВЛ. Но всё же после майских праздников пациенты стали массово выздоравливать. Ежедневно госпитализируют уже менее 100 человек. В сутки выписывают по 200, а то и 250 пациентов. При этом, несмотря на то, что общее число заражённых снижается, смертность остаётся на прежнем уровне. Почти все карантинные ограничения в Саратовской области сняты.

В Екатеринбурге и Свердловской области отмечается улучшение ситуации с коронавирусом. На улицах городов уже почти не встретишь людей в масках. Можно сказать, что жизнь возвращается к привычному ходу. В правительстве области резкое снижение числа больных объясняют эффективной вакцинацией. Замгубернатора региона Павел Креков сообщил, что примерно 40% жителей области имеют антитела. При этом, он сослался на данные, полученные из Роспотребнадзора. В области полностью отменены все жёсткие меры ограничений. Люди уже давно чувствуют себя свободно и не боятся никакого заражения. Большинство тех, кто заболевает – это, как правило, очень пожилые люди, но и они успешно оправляются от «ковида». Ситуация с коронавирусным заражением стабилизируется в Красноярском крае, в Туве и Хакасии, а также в Приморье. Приморский край совсем забыл о существовании «уханьской пробирки». Никто из полицейских не штрафует людей, все чувствуют себя спокойно и уверенно. Вторая волна исчезла ещё в марте этого года, а сейчас в день заболевает не более 30 человек. Местные жители утверждают, что Приморье наиболее эффективно и успешно справилось с коронавирусной атакой. Нынешним летом туда планируют прибыть сотни туристов из разных регионов России.

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