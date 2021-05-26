Генерал МВД: Сталин бы уничтожил Протасевича вместе с подругой

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26 мая 2021, 18:22 Александр Саргин

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Александр Лукашенко рассказал, что теперь уже бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич вместе с сообщниками собирался «устроить в Белоруссии бойню и кровавый мятеж». Президент Белоруссии характеризовал его как «подонка и наемника, который убивал людей на юго-востоке Украины».

«Очень правильно, что задержали не только Протасевича, но и его бабёнку! – сказал «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД Александр Гуров. - Они оба такие субтильные и тшедушные, что на них просто противно смотреть! Вот сейчас они дают показания, а бабёнка призналась, что публиковала личные данные силовиков».

Напомним, что задержанная в Белоруссии сообщница Протасевича уже сделала следующее видеопризнание: «Я, Сапега Софья Андреевна, гражданка РФ, проживаю на территории Литвы, в городе Вильнюс. 23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел».

Зачем же она публиковала личные данные ребят, несущих службу по защите своей страны? Примерно за тем же, зачем и российский блогер нетрадиционной ориентации Владислав Синица (псевдонимом Макс Стеклов) в Сети призывал убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Синица получил пять лет «за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», теперь ему стало хорошо, а к 2024 году он готовится выйти на свободу буквально с чистой совестью.

Что касается партнерши Протасевича, то ей, согласно законам Белоруссии, могут предъявить обвинение в разжигании национальной розни и социальной вражды, а это до 12 лет. Ее мать пишет, что ей бы очень хотелось, чтобы «наши правоохранительные органы, в частности, Республики Беларусь, смогли разобраться, и я надеюсь, что девочка наша будет на свободе». Как рассказала СМИ девушкина мать, она уже была в посольстве России, общалась с консулом, ей дали рекомендации, что делать дальше, и заверили, что они будут пытаться посетить Софью.

«Одно наше, так сказать, оппозиционное СМИ провело голосование, - напомнил Александр Гуров, - согласно которому 82 % одобряют то, что эта Софья Сапега обнародовала личную информацию о семьях силовиков. Это же уму непостижимо! А что касается того, что ей обязаны предоставить консула, то мне вспоминается, что лет 15-20 назад я занимался одним делом, произошедшем в Непале. Тогда за рубежом в местах лишения свободы сидело примерно 60 тыс. наших граждан, а представителей МИДа там и близко не было, причем не только в Непале, но и в других странах».

Генерал уточнил, какие преступления тогда совершали за границей наши граждане. По его словам, кто-то из наших толкнул в Индии корову и получил за это пять лет, другой где-то в Южной Азии проехал в автобусе без билета и тоже налетел на несколько лет. Справедливости ради надо сказать, заметил экс-депутат, что и наши граждане иногда совершали за границей реальные преступления.

«Что касается возможного общения консула РФ с подругой Протасевича, то это обычная посольская игра, - заметил экс-депутат. - Дескать, мы не забыли о своем гражданине, поговорили с ним и т.п. На самом деле это, конечно, цинизм высшей марки, который, правда, практикуется не только у нас, но и во многих других странах и как бы успокаивает общество».

Генерал разъяснил «АН», что точно не знает, 10 или 12 лет получил сообщница Протасевича, но «какой-то срок Батька ей обязательно даст, лет пять-семь», а что касается самого Протасевича, то, поскольку он пошел на сотрудничество со следствием, «ему дадут червонец».

«Не думаю, что после всего этого у них прибавится ума! - уверен Александр Гуров. - Таких людей надо уничтожать, и Сталин в этом плане был прав. Это враги, которые таковыми и останутся, более того, станут еще хуже».

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