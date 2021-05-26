Найти работу после 50 – вполне реально

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2021, 12:47 Евгения Хохлатова, психолог

Фото из открытых источников

Вполне реально найти работу при главном условии, что вы готовы учиться даже у студента. Но обо всём по порядку.



В современном мире заметно меньшее значение придаётся возрасту и образованию и всё больше конкретным навыкам, знаниям и результатам. Сейчас превалирует понятие: взрослый, трудоспособный человек с тем или иным набором умений и качеств. Вам может быть 18 или 88, но работодателю важен результат. Все находятся в условиях равной конкуренции.



Но есть множество компетенций, где как воздух необходимы именно ваши конкурентные преимущества: опыт, ответственность, широкий кругозор, добропорядочность, житейская мудрость, стабильность, мастерство. Всех этих качеств, как правило, нет у молодых.



Основной барьер, через который нужно пройти у менеджера по кадрам в онлайн-сервисах – это ваш возраст. Многие отсеивают резюме тех, кому за 50, сразу, хотя это нарушение закона. Но если вы пишете к резюме сопроводительное письмо, а его обычно читают даже если вы не подходите по возрасту, в нём важно указать все ваши сильные стороны без стеснения и скромности.



Рынок работает по закону полезности, выгоды, преимущества. Ваш труд – это товар на рынке, его купят в том случае, если товар показан лицом, и это нужно сделать. Советская школа учила скромности, эта ценность внутри культурных, социальных контактов всегда останется ценностью, и вас будут любить и уважать за вашу тактичность. Но при поиске работы нужно включить навык самопрезентации.



Причём самопрезентацию в виде резюме и сопроводительного письма для вас может довольно дёшево сделать консультант, обычно присутствующий на онлайн-ресурсах по поиску работы. Не обязательно делать это самостоятельно, на это тоже есть свои профессионалы. Они сами зададут вам вопросы о ваших компетенциях и преобразуют ваши ответы в достигающий цели текст, понятный работодателю.



Психологическим препятствием является неумение вообразить себя на работе, неверие в это. Возможно, именно вы станете примером того, кто приобрёл новую профессию в 50, сменил работу на более высокооплачиваемую в 60, а в 70 открыл своё дело и стал миллионером! Жизнь показывает, что невообразимое с неожиданной скоростью становится реальностью, нужно лишь чуточку свободы, веры, энтузиазма…



Сделайте так, чтобы работодатель посчитал ваш возраст основным конкурентным преимуществом. Например, ко мне обратилась женщина в возрасте 52 лет для трудоустройства няней. Через возрастную цензуру удалось пробиться с помощью сопроводительного письма: «Стройная, подвижная, выгляжу намного моложе своего возраста» - эти фразы сняли сомнение работодателя, и она была принята на работу на следующий день после подачи объявления. А ведь сначала, при просмотре её резюме, указанный возраст отпугивал, так как работал стереотип женщины бальзаковского возраста. В новой версии резюме было чётко указано, что она ничуть не хуже молодых, а вот опыт, практика и наличие собственных воспитанных уже детей – это то, чего у молодых нету. Хороший пример уверенной презентации своих преимуществ!



Итак, основное, что нужно для трудоустройства:





Быть готовым учиться, быть на равных с молодыми

Развитие навыка самопрезентации

Вера в себя



Напоследок упомяну, что, конечно же, не будет лишним запустить волну поиска вами работы через знакомых – это часто хорошо срабатывает.



Ещё подробнее в этом видео: Найти работу после 50 - легко!







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