Особый путь германских потомков праславян

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 мая 2021, 11:17 Олег Грищенко

Фото из открытых источников

История взаимоотношений русских (русов, россиян) с немцами (германцами) очень тяжела и кровава. Трагизм этого начавшегося ещё во времена Тевтонского ордена многовекового противостояния усугубляется тем, что согласно многим свидетельствам древних историков, ныне отчего-то забытым, немцы, безусловно, являются народом праславянского происхождения.

Распространено мнение, что германцы (германы), упоминаемые в исторических трудах с 1 века до н. э. – это древний народ, по происхождению не связанный с другими народами Европы. Считается также, что словом «германы» римляне называли неподвластные им племена, жившие к востоку от Рейна и к северу от Дуная: Germani – Ge-rma-ni – Эти-Рим-Не – «Не римские». Однако ещё Публий Тацит, римский историк 1 века, указывал, что топоним «германы» («ерманы») – производная от венедского «яро-маны» (слав.: «Ярии» – люди Солнца). По мнению Тацита, в большинстве европейских областей, считавшихся исконно германскими, ранее их проживали «ВЕНЕДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДКАМИ ГЕРМАНЦЕВ».

О праславянских же корнях венедов писали историки разных времён. Римский историк и географ Клавдий Птолемей (2 век) считал, что венеды «сарматами* нареклись». Готский историк 6 века Иордан называл венедов «склавенами». Франкский летописец 7 века Фредегар Схоластик не единожды упоминал венедов как славян. Его современник историк Ион Боббийский также указывал, что венеды «именуются ещё славянами». В 8 веке английский учёный Алкуин подчёркивал: «Славян зовём венедами».

Очень любопытно в связи со сказанным о венедах то, что слово «русский» переводится на финский язык как «venäjän».

М.В. Ломоносов, российский учёный 18 века, утверждал, что 85 % современных ему географических названий Центральной, Северной и Восточной Германии – славянские, а «ведущие немецкие города», в том числе Берлин, Дрезден и Лейпциг, основаны славянами.

Согласно описанию Тацита, древние германцы были внешне похожи на скифов*: «Голубые глаза, русые волосы, рослые тела…». Так же как скифы, германцы были воинственным народом, преимущественно занимавшимся скотоводством. «Германцы не были склонны обременять себя земельной собственностью», – писал римский диктатор Юлий Цезарь (1 век до н.э.).

Очень важно свидетельство эллинского историка 1 века до н.э. Диодора Сицилийского, который писал, что ГЕРМАНЦАМИ БЫЛА НАЗВАНА СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ КЕЛЬСКИХ (ГАЛЛЬСКИХ*) СОЮЗНЫХ ПЛЕМЁН – то есть, праславян. Известный древнеримский историк 3 века Дион Кассий писал о кельтах (галлах): «Некоторые из кельтов, которых мы зовём германцы».

Тот факт, что «германцы» – это именование членов союза племён, проживавших рядом, то есть предгосударственного «земельного» объединения, объясняет, почему этот народ изначально так жёстко вёл себя со своими врагами. Противостоя экспансии сильнейшей Римской империи, он вынужден был защищаться на своих землях, то есть долгое время жил ПО ПРИНЦИПУ ГАРНИЗОНА ОСАЖДЁННОЙ КРЕПОСТИ, периодически делающего вылазки. Поэтому методы ведения войн у германцев определялись только их эффективностью и включали, в том числе, вероломство и жестокость, с целью запугав врага. Фактически, возникла СИТУАЦИЯ ВЫНУЖДЕННОГО ОТКАЗА ГЕРМАНЦЕВ ОТ ПРАСЛАВЯНСКИХ ВОИНСКИХ ПРИНЦИПОВ: соблюдения правил ведения войны, милосердия, благородства, верности слову.

Так, Юлий Цезарь писал, что в 58 году до н.э. германское племя свевов, приглашённое галлами-арвернами для защиты от галлов-эдуев, победив эдуев, нарушило слово и отказалось уходить с чужой земли. Когда же Цезарь прибыл на переговоры с вождём свевов, тот совершил вероломство, приказав своим воинам напасть на его отряд.

Очень «ярко» германцы проявили себя уже во время первого описанного историками большого сражения с их участием – битвы в Тевтобургском лесу (9 год н.э.). Они, безусловно, имели моральное право напасть на колонну пропретора римских земель от Рейна до Эльбы Публия Вара, который проводил жёсткую политику в отношении германского населения. Однако в колонне, кроме 18 тысяч римских солдат, направлявшихся на зимние квартиры, было также большое количество членов их семей (Ханс Дельбрюк, немецкий историк 19 века), которые затем были вырезаны германцами.

Благодаря заговору, подготовленному германцем Арминием, которому Вар доверял, колонна двигалась по лесу в местах, удобных для нападения. В результате в течение трёх дней германцы без серьёзных потерь со своей стороны обстреливали римлян и короткими многочисленными ударами больших отрядов «разрывали» колонну (Дион Кассий). На третий день сильно поредевшая колонна окончательно рассыпалась, и лишь части конных легионеров удалось спастись. Но не удовлетворившись просто победой, германцы устроили жестокую резню, в которой погибли, в том числе, гражданские римляне. Римские командиры и судьи были подвергнуты изуверским пыткам (Луций Флор, римский историк, 2 век).

Гай Патеркул, римский историк 1 века, писал, что когда Арминий прислал вождю племени праславян-маркоманов Марободу голову Вара, надеясь склонить вождя к союзу, тот, наслышанный уже о подробностях бойни, этот союз отверг.

Большинство других народов, являющихся потомками праславян, как правило, вели войны по-другому и не считали доблестью вероломство и жестокость ради устрашения. Это коренное различие воинских принципов у родственных народов было одним из важнейших факторов, ПРИВЕДШИХ К ЗАБВЕНИЮ ИХ РОДСТВА, ЧТО, В ТОМ ЧИСЛЕ, ВПОСЛЕДСТВИИ СОЗДАЛО УСЛОВИЯ ДЛЯ НАТРАВЛИВАНИЯ НЕМЦЕВ НА РУССКИХ в разные исторические эпохи.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы, сарматы и галлы являлись праславянами.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович



Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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