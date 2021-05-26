Уильям Стивенсон - британский суперагент, послуживший прообразом Джеймса Бонда​

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26 мая 2021, 00:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Именно он послужил прообразом всемирно известного Джеймса Бонда. Именно он являлся первым основателем «фабрики троллей», если говорить об этом на современный лад. Именно он был тем, кто по большему счёту склонил американцев на сторону Британии и настроил их против Гитлера. О ком же идёт речь? О бывшем асе и герое Первой Мировой войны, о предпринимателе и шпионе, о британском суперагенте из МИ-5 - Уильяме Стивенсоне.

Во время Великой Войны Стивенсон прославился тем, что стал первым лётчиком-истребителем и настоящим охотником на вражеские самолёты. После окончания Первой Мировой, он переехал из родной Канады в Великобританию. Там он основал свою собственную шпионскую компанию под названием «Британская промышленная секретная служба». Она занималась тем, что выведывала информацию обо всех крупных инвесторах и магнатах, живших в разных странах. Компания считалась коммерческой, но позднее Стивенсон понял, что её потенциал вполне подходит для политических целей.

В 30-х годах бывшего лётчика стало беспокоить очередное наращивание военной мощи Германии. В 1936-м он получил сведения о том, что нацистское правительство развернуло настоящую кампанию по усилению вооружения, что противоречило Версальскому договору. Эти данные Стивенсон сразу же передал своему лучшему другу, Уинстону Черчиллю. В лице Уильяма Черчилль сразу же обрёл верного союзника, так как тот был человек строгих антигерманских взглядов и мог в прямом смысле смотреть впереди себя. В то же время тогдашний британский премьер не считал Германию главным врагом и не предполагал, что в скором времени начнётся новая мировая война.

В 1940 году Стивенсон был завербован МИ-5. Тогда-то его потенциал раскрылся во всём. Он превратился в главного из суперагентов Британской разведки. Черчилль в то же время стал премьер-министром и сразу же направил Уильяма в США. Кодовое имя Стивенсона звучало, как 48-Land. Главной и непосредственной задачей было настраивание американцев против власти Гитлера и усиление враждебности. Стивенсон арендовал офис в Нью-Йорке и работал под прикрытием паспортно-визового центра. То, чем он занимался, можно было бы вполне назвать «созданием ботов». Уильяму поручили одно из самых ответственных заданий – создание так называемой «фабрики троллей» на территории США.

Вся эта «фабрика» была придумана для того, чтобы как можно скорее выполнить задачу Ми-5. Многие сведения о работе Стивенсона засекречены даже в нынешние дни. Но одно известно точно – именно ему удалось собрать «под своим знамёна» тысячи журналистов, клерков и провокаторов, которые тщательно следили за американскими сенаторами. Эти люди занимались прослушкой чиновников, организацией искусственных протестов, а также создавали потоки «фейковых новостей». Все это делалось с целью манипуляции общественным мнением в США. Невероятная изобретательность британской разведки была на лицо.

Агентам Стивенсона удалось взять под контроль астролога по имени Луи де Воль, пользовавшегося тогда большой популярностью. Британские спецслужбы организовали ему турне по всем Соединённым Штатам. Он разъезжал со своими лекциями, давал интервью репортёрам, а также всячески поносил германское правительство. Де Воль утверждал, что Гитлер, ни много ни мало, враг для всего человечества, но всё же враг уязвимый. Он проектировал целые гороскопы на тему грядущего падения Германии и пророчил величайшую победу для Британской короны. Он также говорил, что у Британии появится союзник, могущественный и сильный, но кто это был, так и не раскрывалось общественности. Благодаря Де Волю, создавался своеобразный ореол загадочности. Многие люди, в том числе и представители высших кругов правительства США, доверяли пророчествам астролога. Правда, никто из них и понятия не имел, что астролог – на самом деле подставное лицо организации Стивенсона.

Одной из выдающихся фальсификаций Уильяма Стивенсона стала дезинформация американского правительства на тему грядущих планов Гитлера. Благодаря работе английских агентов, была составлена примерная карта захватов Южной Америки. Все земли там были поделены на крупные территориальные образования, принадлежавшие Вермахту и его союзникам. Подделка была выполнена на высшем уровне качества. Для работы над ней использовались немецкие чернила и бумага. Потом Стивенсон создал целую легенду о шпионской операции Третьего Рейха в Латинской Америке. Операция, как сообщалось, была успешно сорвана британскими спецслужбами. Именно эти фальшивые сведения вместе с поддельной картой были переданы президенту Рузвельту осенью 1941 года. Уже 27 октября того же года Рузвельт чётко упомянул, что Гитлер представляет непосредственную угрозу для существования Соединённых Штатов. Он также сообщил и про найденную карту с разделёнными территориями Америки.

Таким образом Стивенсону и его организации успешно удалось провернуть свои дела и остаться незамеченными. Именно по наитию британской разведки, ненависть США к Германии усилилась. Согласно опросам, в конце 1941 года более 68% американцев считало Гитлера главным врагом всего человечества. Распространилась идея о том, что лучше было бы скорее победить Германию, нежели сохранять нейтралитет. Британии успешно удалось убедить США примкнуть к альянсу против нацистов и в необходимости вступления в войну на другом континенте. Всё это было сделано именно благодаря эффективной работе Уильяма Стивенсона.

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