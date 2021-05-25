Право русского народа

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25 мая 2021, 10:05 Ваагн Карапетян - главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум"

Фото из открытых источников

Глядя, как строят свои взаимоотношения лидеры ведущих стран, создается впечатление отсутствия логики, хаотичности в действиях некоторых политиков. В частности, речь идёт об отношении мировой элиты к нашим событиям, развалу СССР и его последствиям. Между тем действия руководителей, в данном случае, «Большой семёрки» строго последовательны и по отношению всего постсоветского пространства тоже.

Существует твёрдая установка не поддерживать, и более того, препятствовать сепаратистским настроениям в странах с многонациональным населением, потому как, развал или деление страны может снежным комом прокатиться по всей планете и тогда, боже упаси, такое начнётся, что слабо не покажется.

После завершения Второй Мировой войны международным содружеством было принято решение о незыблемости послевоенных границ. В 1975 году, в Хельсинки, на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь подтвердили необходимость придерживаться принципа нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела.

Далеко за примерами ходить не надо. Мы помним намерение Аргентины отторгнуть Сейшельские острова у Англии и чем дело кончилось. Замечу Аргентину не поддержал даже военный союзник, Соединенные Штаты Америки.

Или желание Ирака подмять под себя государство Кувейт. В этом случае на стороне Кувейта выступили США и противодействие завершилось разгромным поражением Ирака.

Совсем недавно сепаратисты в Испании пользуясь псевдопатриотическими лозунгами подняли на ноги население Каталонии. Мировое сообщество внимательно наблюдало за вспыхнувшим конфликтом без намерения поддержать взбунтовавшийся народ. В итоге все вернулось на круги своя.

С подобным кризисом столкнулись и мы в 1991 году, который продолжается до сих пор.

Но прежде, чем перейти к конкретике, позвольте пару слов о Соединенных Штатах Америки. Из 330 миллионов американского населения всего лишь 5 миллионов являются представителями коренного населения или, как их мы называем, индейцами. И тем не менее, чтобы не иметь проблем в будущем, в 1825 году Верховный суд США принял постановление, согласно которого право на землю принадлежит исключительно государству, а коренное население сохраняет за собой только лишь право проживания на этой земле. Самая крупная территория заселенная индейцами - Навахо, сегодня поделена на четыре части, находится на стыке четырёх штатов и ни о каком единстве не может идти речи. Более того, в последующие годы, земли небольших резерваций с компактным проживанием индейцев были розданы самим индейцам по шесть с половиной соток, то-есть сознательно раздербанили территорию на мелкие кусочки (6,5 соток, это размер небольшого дачного участка), а остальную свободную часть продали белым. В 1902 году была попытка создать индейский штат и назвать Секвойя в честь создателя письменности народа чероки, но федеральные власти решительно пресекли, это действие.

А как поступили большевики в 1917 году, когда пришли к власти? Они единую территорию Царской России, в которой отсутствовали национальные образования, покромсали, поделили на национальные республики, автономные республики, области, зачастую додумывая, исходя из соображений, только им известным, не представляя к каким последствиям это может привести. Будь Сталин по национальности абхазом, то мы имели бы в составе СССР Абхазскую ССР и Грузинскую автономную республику. Таким образом мина заложенная большевиками взорвалась в 1991 году. Эйфории по этому поводу, конечно, было много. Даже в России появился праздник "День независимости", хорошо, что переназвали.

Мы, граждане бывшего СССР, должны чётко уяснить, что для мирового сообщества развал нашей страны считается внутренним кризисом самостоятельного государства и процесс ещё не завершён. Русский народ, как государствообразующая нация не может отказаться от сферы влияния на свои земли. Это его право. Есть конфликты, которые длятся дни, недели, а иногда продолжаются годы, десятилетия и нужно дать время, чтобы всё утряслось без грубого вмешательства со стороны.

Конечно, иногда мы имеем дело с желанием некоторых государственников прощупать, насколько решительны российские власти в отстаивании своих интересов, но сталкиваясь с твёрдой волей, ретируются, затихают до следующего раза. И с этим придётся считаться.

В целом можно констатировать, что руководители ведущих стран, международные организации, последовательны в своем отношении к подобным кризисам, будь то Каталонский кризис или кризис нашей страны. Ничего неожиданного ни в действиях канцлера Германии Ангелы Меркель, ни президента Америки Джо Байдена или президента Франции Эммануэля Макрона мы не наблюдаем. Все они без всяких признают право русского народа придерживаться принципа нерушимости своих границ, не отказываться от сферы влияния на свои земли.

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