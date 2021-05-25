Мэр Чикаго отказывается давать интервью белым журналистам

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25 мая 2021, 09:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В США продолжается настоящий взлёт афроамериканского расизма, на который верховный власти вообще не обращают внимания. Недавно мэр Чикаго Лори Лайфут, будучи темнокожей представительницей Соединённых Штатов заявила, что не станет давать интервью один-на-один «не-цветным» журналистам.

Туда подпадают все, кто не выделяется чёрным или корчиневым цветом кожи. Получается, что корреспонденты, обладающие светлыми цветами кожи и даже смуглыми, но не тёмными, могут быть, по сути, дискриминированы. В американских СМИ из-за этого явления поднялось много шума. К тому же сама Лайфут сказала, что белые корреспонденты, в особенности мужчины, всегда доминировали в Чикаго. По её мнению, эту доминацию необходимо как можно скорее искоренить.

Ущемлённые в правах репортёры и корреспонденты из разных газет уже назвали эти заявления «сегрегацией наоборот». Также многие критики задались вопросами, а что бы, собственно, сказал на эту тему сам Мартин Лютер Кинг, который никогда не призывал к расистским идеям? Мэр Чикаго грубо нарушает 14-ю поправку к конституции США, которая гарантирует равные права абсолютно всем гражданам. На лицо явные признаки расизма, только с другой стороны. Ведущий телеканала Fox News уже окрестил Лайфут монстром и выразил резкое несогласие с её идеологией. Многие аналитики и эксперты уже опасаются, что в ближайшее время ситуация с наращиванием «чёрного расизма» в США только ухудшится или вовсе выйдет из-под контроля.

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