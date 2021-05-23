В Японии звучат призывы отменить Олимпиаду из за продолжающейся эпидемии

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23 мая 2021, 23:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Коронавирус в Японии есть до сих пор, и его распространение пока не останавливается. Вирус продолжает разрастаться и заражать всё новых людей.

Всё дошло до того, что в стране уже думают о полной отмене готовящейся Олимпиады. Местные жители опасаются приезда иностранцев, которые теоретически могут способствовать дальнейшему расширению пандемии. На сегодня в стране Восходящего Солнца находятся 719 922 человека, заражённых коронавирусом. 633 947 – успешно оправились от инфекции. За всю пандемии умерло – 12 265. В основном, это очень пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и инвалиды. В целом, Японию нельзя назвать государством с неблагоприятной коронавирусной обстановкой. Но это совсем не означает, что ситуация станет лучше.

Во многих префектурах медики начали давать своим согражданам всяческие рекомендации по поводу общения с людьми. К примеру, в регионе Ибараки центр охраны здоровья посоветовал местным фермерам вообще отказаться от совместной трапезы с иностранцами. Ведь там нередко нанимают иностранных граждан для различных видов работ. В здравоохранительных организациях посчитали, что иностранцы могут быть потенциальными источниками коронавируса. Также фермерам порекомендовали пользоваться средствами защиты при общении с людьми, прибывшими из дальних стран. Однако вскоре после этого в городские инстанции стали поступать обращения по поводу правомерности подобных советов. В итоге, в центрах охраны здоровья были вынуждены извиниться за «неуважительное отношение к гостям Японии».

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