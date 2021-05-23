В США зафиксирован рост экстремистских настроений

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23 мая 2021, 23:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В последнее время в Соединённых Штатах фиксируется катастрофический рост экстремистских настроений. Причём всё стало хуже именно во время правления Дональда Трампа, по сути, не предпринимавшего к радикалам никаких резких действий и даже шедшего у них на поводу. Стоит вспомнить хотя бы то, что он не разогнал демонстрации афроамериканских расистов, призывающих к уничтожению всего государства и искажающих историю.

Сейчас же ситуация из рук вон выходящая. В интернете регулярно формируются группировки, призывающие едва ли не к вооружённому противостоянию с властями. Уже ни для кого не секрет, что экстремистская организация «Black Lives Matter» до сих пор функционирует. Более того, радикалы даже не получили запрет на свою деятельность. Соответственно, в соцсетях можно найти массу их групп и обсуждений. Они активно приглашают туда всех, кто сочувствует их идеям. Помимо всего прочего, наблюдаются всплески белых расистских движений, члены которых полагают, что страна находится в серьёзной опасности. В США и поныне не решена проблема инцелов, так называемых «мужчин-девственников», ведущих борьбу за «справедливость», а на деле вымещающих свои нездоровые желания и призывающих к насилию над женщинами.

Интернет считается самым главным средством для распространения экстремистской информации. Многие противоправные группы попросту не замечаются в соцсетях. К тому же некоторые из представителей радикальных организаций вербуют своих сторонников скрыто. Они начинают выискивать потенциальных жертв. Как правило, они одиноки, подвергаются гонениям и считают себя лишними в обществе. Самыми главными целями для экстремистов являются слабовольные люди, не способные отказать или решительно ответить. Эти самые вербовщики обычно обладают непревзойдёнными психологическими знаниями, позволяющие им быстро и эффективно «делать себе друзей». Эксперты из США полагают, что пропагандистская машина радикалов сейчас работает на полную мощность. Ещё в середине марта Антидиффамационная Лига публиковала доклад, по сведениям которого в 2020 году число агитматериалов от белых супремасистов почти удвоилось по сравнению с 2019-м. Было зарегистрировано примерно 5125 сообщений, содержащих экстремистские или ненавистнические настроения. В нынешний год – всё намного серьёзнее.

В рамках борьбы с радикальной пропагандой в Миннацбезопасности США начали разработку стратегии по сбору и оценке угроз, которые могут содержаться в публичных соцсетях. Представители ведомства сообщили, что их главная задача – создать специальную систему предупреждения, которая позволяла бы быстро выявлять посты, аналогичным тем, что размещали, например, организаторы того же штурма Капитолия 6 января. «Внимание будет уделяться не столько личности авторов комментариев, а подготовке выкладок о потенциальных угрозах для безопасности на основе риторики и жалоб», - сообщили в ВВС News, «Как известно, на данный момент оценку данных в Миннацбезопасности проводят не алгоритмы, а живые люди». Также свои идеи по борьбе с расизмом и радикализмом предложил либеральный Исследовательский центр Американского прогресса. Стратегия этого центра такова – применение полномочий органов исполнительной власти, оптимизация сбора и анализа передачи данных, защита граждан и преследование преступников, противодействия вербовке экстремистов, внедрение в ряды силовиков ветеранов войн, а также задействование технологических и финансовых инструментов.

Однако идеи пока остаются идеями, а планы – планами. Тот же документ, подготовленный из центра Американского прогресса, выглядит достойно и солидно. Но всё же его авторы сами признают, что многое ещё предстоит обсудить, поправить и дополнить. К тому же, они сознательно обходят стороной весьма серьёзную проблему, волнующую сейчас пожалуй каждого члена правительства. Речь идёт о разговорах по поводу закона, предусматривающего уголовную ответственность за внутренний терроризм. Также есть серьёзные сомнения по поводу того, что все эти противоречия будут устранены в ближайшее время. Недавно пришедший к власти президент Джо Байден не слишком обращает внимания на то, что творится внутри страны, и продолжает заниматься лишь внешней политикой. А ведь нерешённые внутренние проблемы порою приводят к катастрофе даже быстрее, чем происки врагов извне.

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