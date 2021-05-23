Японец, приговорённый к смертной казни по сфабрикованному делу, провёл в тюрьме 48 лет

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23 мая 2021, 21:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: соцсети

То, что написал Шолохов в «Судьбе человека» явно покажется обыденной житейской повестью по сравнению с делом Ивао Хакамады в Японии. Судебная система в Стране Восходящего Солнца по-своему уникальна, и нередко она становится причиной сломанных жизней. При императоре Хирохита она достигла своего «апогея несправедливости».

Ивао Хакамада был обычным честным японцем, хотевшим самого обыденного человеческого счастья. Но судьба поставила его в такие условия, которые не испытывали даже американские пленники в концлагерях Хирохито. Хакамада вырос в бедной семье, а затем пробился в боевые искусства, где стал настоящим чемпионом. Наибольшим успехом он добился в профессиональном боксе. С 1959 до 1961 года он провёл 29 боёв, среди которых было 16 сокрушительных побед над противником. Он считается лучшим в стране среди всех полулегковесов. Однако из-за отсутствия должной оплаты за свои труды, Хакамада карьеру завершил. После этого начались самые мрачные дни в его жизни.



Ивао работал на фабрике по производству мисо, местного деликатеса. 30 июня 1966 года в доме, где проживал сам экс-боксёр и его руководство, случился пожар. Начальник Хакамады был жестоко убит неизвестным вместе со своей семьёй. При этом было украдено 200 000 йен. Полиции не удалось найти подозреваемого, кроме разве что Хакамады, который никого не убивал. Через полтора месяца после убийства, Ивао был арестован. Его сразу же подвергли мучительным пыткам. Хакамада был отправлен в такую тюрьму, где орудовали настоящие маньяки. Люди там долго не выживали. Необходимые показания из Ивао выбивались в течение 23 дней. Самый тяжёлый из допросов длился 16 часов без всякого перерыва. Никакого адвоката не предоставлялось. В качестве главной улики прокуратура предъявила куски окровавленной пижамы, которая бывшему боксёру никак не могла принадлежать из-за её размера. Несмотря на огромное количество несоответствий, суд всё-таки склонялся к тому, что Хакамада виновен. Настоящего преступника так и не нашли.



Показания у Ивао выбили под пытками, причём самыми изощрёнными. Сестра Хакамады почти полвека боролась за жизнь своего брата. Она рассказала, что он признался во всём, лишь бы только спасти жизнь. 11 сентября 1968 года судебная система Японии признала Ивао виновным в совершении убийства и приговорила к казни через повешение. Вот только повесить боксёра так и не удалось. Последующие 12 лет Хакамада провёл в общей камере, пытаясь добиться справедливости. Но и это ему не удавалось. Ивао не помогли даже соратники из боксёрских ассоциаций. Вернее, они пытались ему помочь всеми силами, но все их попытки оборачивались фиаско. Несколько раз все аппеляции попросту отклонялись судом. Последняя была отклонена уже в 1980 году. Вскоре Хакамаду перевели в одиночную камеру, максимально изолированную от внешнего мира. Там он уже в отчаянии ожидал смертной казни. Он не мог смотреть телевизор, к нему почти не допускались люди. Только спустя три года после изоляции ему позволили написать письмо сыну.



На протяжении 34 лет Ивао засыпал с мыслью, что в скором времени уйдёт на тот свет. Ему не помогал никто из правительства. Все дальнейшие попытки спасения и оправдания со стороны родственников и знакомых так же не увенчивались успехом. Казалось, что Хакамаду может спасти настоящее чудо. Но чудо это случилось лишь в 2014 году. 27 марта того же года он был освобождён из тюрьмы. Только тогда в судебной системе Японии стали сообщать, что дело против Ивао было возможно сфабриковано. ДНК, обнаруженное на месте преступления, не совпадало с его собственным. Смертный приговор решили отменить. К тому же была отмечена несправедливость удержания под стражей 78-летнего старика, который едва мог ходить и разговаривать. Однако в 2018 году Токийский суд заблокировал решение об освобождении Хакамады. Ему было разрешено сохранять свободу лишь в связи с его возрастом до возвращения дела в Верховный суд Японии. Но Ивао это уже не испугало. Самые худшие дни в своей жизни (на протяжении 48 лет!) он провёл в настоящем аду. Сейчас же он находится в кругу своих родственников и друзей, которые не желают его отпускать. Судебной системе Японии в его семье давно не доверяют.



10 марта 2021 года Ивао исполнилось 85 лет. Хакамада стал всего шестым заключённым в истории Японии, приговорённым к смерти, которому разрешили пересмотр дела. Четверо из пяти предыдущих «преступников» были полностью оправданы. То, что случилось с бывшим боксёром на протяжении всех этих лет, чётко показывает несправедливость и жестокость японской судебной системы, которая до сих пор хранит в себе всё тяжёлое наследие Хирохито. Эксперты считают, что властям страны Восходящего Солнца следовало бы явно пересмотреть не только дело Ивао Хакамады, но и реформировать судебные инстанции, дабы избежать в будущем сломанных жизней.

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