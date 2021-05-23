Нерешённость «мусорного вопроса» в РФ может привести к уголовным делам

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23 мая 2021, 17:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото из открытых источников

Бесхозная собственность всегда являлась предметом бурных дискуссий не только среди представителей населения России, но и среди юристов. Недавно в Тульской области был приговорён к условному сроку мужчина, который просто взял повреждённые элементы бордюра, оставленные строителями, и увёз к себе. Казалось бы, придраться здесь совершенно не к чему. Но тем не менее мужчина получил уголовное наказание. Всё началось ещё с 2019 года. Во дворе, где неподалёку жил тот самый «похититель бордюров», проводился ремонт. После разгрузки некоторые элементы стройматериалов оказались повреждены. В итоге их просто оставили на месте. Мужчина вознамерился использовать строймусор по назначению и решил загрузить всё себе в машину. Но он даже не представлял, что за этим мусором уже охотятся другие.



Рядом с тем же двором жили несколько женщин, которые давно заметили, что строители оставили после себя полезные материалы. Они собирались использовать их для создания клумб в том же дворе. Когда они увидели, что мужчина грузит бордюр себе в машину, то тут же на него набросились с требованием немедленно отдать им все материалы. При этом, они попросили от него предъявить им документы, подтверждающие законность его действий. Мужчина же грубо отказал, а когда соседки попытались отнять у него куски камней, то он просто оттолкнул их. После небольшой потасовки, он сел в машину и уехал. Но женщины на этом не остановились. Они написали на него заявление в полицию и обозвали вором. Против туляка было возбуждено уголовное дело по ст.161 2п. УК РФ. Гособвинитель потребовал для мужчины 4 года строгого режима. Суд признал обвиняемого виновным и назначил 2 года условно.



Однако юристы по этому поводу сделали определённые выводы. На самом деле спор, возникший из-за мусора, по сути, лишён всякого смысла. И в этом конфликте, виноваты абсолютно все. Те женщины, что написали заявление на «похитителя», так же фактически не имели никаких прав на оставленный строймусор. Ведь ни один из брошенных материалов им не принадлежал. Хотя нашлись такие правозащитники, которые выступили скорее в поддержку «похитителя бордюров». По мнению юриста Юрия Нетребы, мужчина в полном праве оспаривать решение суда. Он может спокойно обратиться в апелляционную инстанцию. На деле же бордюры, что были складированы и длительное время находились без охраны, могут быть приписаны к бесхозяйному имуществу. Никто не обозначал к ним никакого права собственности, а значит, эти элементы уже давно потеряли всякую ценность.



На данном этапе не существует никаких законодательств, которые регулируют права собственности на мусор, и это может привести к созданию сложностей. Эксперты считают, что если для собственника имущество утратило какую-либо ценность, то следовательно, имуществом его уже называть попросту невозможно. С таким же успехом можно карать бездомных, берущих что-нибудь из обычных помоек. Под бесхозяйным имуществом как раз предполагается вещь, не имеющая собственника, или же собственник от неё отказался. Но всё же юристы советуют людям много раз подумать, прежде чем брать что-либо на улице, что кажется совсем бесхозным мусором.

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