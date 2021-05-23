Гибель линкора «Бисмарк»

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23 мая 2021, 13:50 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

В период второй мировой войны 27 мая 1941 г. в Атлантике произошёл морской бой между английской эскадрой и гордостью фашистской Германии линкором «Бисмарк», в результате которого «Бисмарк» погиб.

И этот, казалось бы, рядовой морской бой, стал предвестником превалирования на море новых боевых кораблей – авианосцев. Эра мощных артиллерийских кораблей уходила в прошлое, свою силу стали показывать авианосцы, а дальше и ракетные корабли, мощь которых больше зависит от вооружения, чем от водоизмещения.



Как когда-то Синопское сражение (30.11.1853 г.) стало «лебединой песней» боевого парусного флота, так сражение авианосцев в Коралловом море (Тихий океан) 3 мая 1942 г. считают началом эры авианосцев. На самом деле это случилось в Атлантике годом раньше, когда авиация с авианосцев сыграла важную роль в уничтожении «Бисмарка».

После гибели «Бисмарка» немцы оценили роль авианосцев в борьбе за господство в океане и возобновили строительство своего авианосца «Граф Цепеллин», который к началу войны был готов на 85%, но его строительство было приостановлено. Возобновив работы по его доводке в 1942 году, они, доведя его готовность до 92%, вновь заморозили строительство. Германия, проигрывая битву за Атлантику, делала ставку на подводные лодки, а строительство таких кораблей как авианосцы в период войны дело почти неподъёмное.

Фашистская Германия, планируя войну на море, делала ставку на подводные лодки и мощные рейдеры, в том числе и линкоры. Мощные германские линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц», созданные для завоевания господства в океане и завершения морской блокады Англии, сами потерпели фиаско, не учтя роль нарождающегося нового класса кораблей – авианосцев. Авиация стала основным врагом линкоров и дредноутов. Собрат «Бисмарка» линкор «Тирпиц», загнанный в фьорды Норвегии, погиб от авиаударов английской авиации 12 ноября 1944 г.



«Бисмарк», водоизмещением более 45 тысяч тонн, по существу своему являлся сильно бронированной, с мощным артиллерийским вооружением, морской плавучей платформой. Его орудия главного калибра 380 мм могли вести огонь 800 кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км пробивали броню в 350мм. Однако мощная броня и многочисленная артиллерия не смогли защитить корабль от авиации с авианосцев.

В бою 24 мая 1941 г. при прорыве через Датский пролив в Атлантику «Бисмарк» в бою с линкорами «Худ» и «Принц Уэльский» хотя и одержал победу, но получил повреждение топливного трубопровода, вынудившее его следовать на дозаправку во французский Брест, передовую базу фашистских ВМС. Атака в этот же день торпедоносцев с авианосца «Викториес» не причинила большого вреда «Бисмарку», но страху нагнала.



«Бисмарку» удалось оторваться от английской эскадры, но авиация с авианосца «Арк Ройял», вышедшего их Гибралтара, его обнаружила утром 26 мая и продолжала за ним следить. А вечером торпедоносцы с «Арк Ройяла» подвергли «Бисмарк» атаке. Одна из торпед поразила рулевое управление, и линкор потерял способность к движению.



Это позволило надводным кораблям английского флота приблизиться к «Бисмарку» на расстояние орудийного огня и вступить с ним в артиллерийскую дуэль. А окончательный удар по «Бисмарку» был нанесён торпедами с крейсера «Дортшир».

О линкоре «Бисмарк» и его последнем бое написано немало исследовательской и художественной литературы. К сожалению, авторы больше сосредотачиваются на последних часах боя, оставляя на втором плане роль авианосцев в этом поиске и навязывании этого самого боя.

Вот казалось бы и рядовой морской бой, но он возвестил миру, что появились новые «короли океанов» - авианосцы. Но тогда не все сделали правильные выводы. Но нет ничего вечного под луной, и на смену авианосцам придёт что-то новое!



Р. S. Остов линкора «Бисмарк» был обнаружен только 8 июня 1989 г. Но и после обнаружения он остаётся морской могилой более тысячи германских моряков.

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