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Русский мир как цирк на манеже Евровидения

, 12:28

Русский мир как цирк на манеже Евровидения
Фото: соцсети

Наш российский  аттракционно-цирковой манеж с певицей-клоуном Евровидение оценило девятым местом. Цирк - это сущность и правда  Русского Мира!  

Русский Мир как Цирк  уже перерос Мир как Театр, о котором говорили постмодернисты. Россия сделала ставку на свою правду - на свой манеж или манИж, на свой доморощеннный Цирк, сквозящий во всех сферах своей жизни,  но поплатилась! Былые успехи Евровидения, которые были связаны с туфтой и подыгрыванию Западу, приносили успех. Стоило ли так выражать накипевшую русскую правду?  

На Евровидении проявился символизм того, что происходит в Мире и политике. Этот символизм был адекватным. Западный мир не должен был дать право проводить Евровидение в России. Такие времена!

Русская правда столкнулась с другой правдой - европейской, выраженной на итальянском!

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