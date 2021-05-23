Русский мир как цирк на манеже Евровидения

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23 мая 2021, 12:28 Рамиль Гарифиллин - доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

Фото: соцсети

Наш российский аттракционно-цирковой манеж с певицей-клоуном Евровидение оценило девятым местом. Цирк - это сущность и правда Русского Мира!



Русский Мир как Цирк уже перерос Мир как Театр, о котором говорили постмодернисты. Россия сделала ставку на свою правду - на свой манеж или манИж, на свой доморощеннный Цирк, сквозящий во всех сферах своей жизни, но поплатилась! Былые успехи Евровидения, которые были связаны с туфтой и подыгрыванию Западу, приносили успех. Стоило ли так выражать накипевшую русскую правду?



На Евровидении проявился символизм того, что происходит в Мире и политике. Этот символизм был адекватным. Западный мир не должен был дать право проводить Евровидение в России. Такие времена!



Русская правда столкнулась с другой правдой - европейской, выраженной на итальянском!

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