Сведения о лабораторном происхождении коронавируса многим в США кажутся наиболее правдоподобными

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22 мая 2021, 21:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Представители республиканской партии США снова подняли тему о лабораторном происхождении коронавируса. Телеканал Fox News заявляет, что у этих людей есть доказательства по поводу реалистичности этой теории.

Основная версия остаётся такой же, как и прежде. Считается, что в Уханьской лаборатории КНР произошла утечка смертельного вируса. О том умышленно ли была сделана утечка или же нет – история пока умалчивает. Республиканцы сообщили, что ещё в 2017 году дипломаты из США чётко упоминали о небезопасных исследованиях в Уханьской лаборатории. Они отмечали, что все операции по изучению микроорганизмов проводились без надлежащих протоколов. Также, есть сведения, что к исследованиям были причастны китайские военные.

«Доказательств природного происхождения вируса слишком мало», - заявляют республиканцы, «Едва ли это было естественным явлением, перескочившим на человека с животных». В прошлом году группа учёных и аналитиков из ВОЗ так и не смогла установить точное происхождение «ковида». Правительство КНР попросту не допустило их до лаборатории. Также известно, что руководство Си Цзиньпина внесло все сведения о происхождении вируса в список государственных тайн. Делиться секретами с мировой общественностью они явно не собираются. Поэтому точная причина возникновении Covid-19 в Ухани пока остаётся неразгаданной.

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