В США заговорили о вечной пандемии для всего человечества

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22 мая 2021, 14:29 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры противодействия, коронавирус продолжает распространяться по планете. Цифры, указываемые в официальной статистике, удручают. На данный момент подтверждено более 166 миллионов заражённых Covid-19. При этом, число умерших стремительно приближается к отметке в 3 с половиной миллиона. Темпы разрастания коронавируса не сбавляются. Болезнь продолжает своё движение. И если ничего изменится, то в концу года число умерших от «уханьской пробирки» будет превышать 5 миллионов. Правда растёт и количество выздоровевших от заразы, и их уже более 102-х миллионов на всей Земле. На сегодня нельзя говорить о безнадёжности положения людей перед лицом «ковида». Ведь крупные фармкомпании уже выпустили целые серии антивирусных препаратов. Вакцинации идёт полным ходом в большей части мировых держав.

Однако в Южной Азии ситуация с «ковидом» стремительно ухудшается. Там распространение вируса может дойти до катастрофы. Впрочем, катастрофа уже произошла. В Индии насчитывается 26 миллионов заболевших, и это только по официальным данным. В больницах совсем не хватает коек, лекарств и кислорода. Люди выстраиваются в очереди перед клиникам, умоляя врачей быстрее спасти их родных. Помимо «ковида» была зафиксирована эпидемия мукормикоза, вызывающая поражение глазных яблок. Здешняя медицинская система на грани тотального коллапса. В Непале ситуация почти такая же. Всему виной то, что Индия является основным поставщиком вакцины и кислорода. Но при этом, в самой Индии пандемия давно вышла из-под контроля и поставила под удар всё население страны. Получается, что непальцам больше не на кого рассчитывать. Поставки необходимых препаратов и приборов были прекращены со стороны Индии.

По мнению экспертов из США, бесконтрольное распространение пандемии в Южной Азии может угрожать не только окрестным странам материка, но и всему человечеству. Возможны дальнейшие мутации вируса в более сложные формы и повторный «ковидный удар» по всем странам мира. Американские аналитики опасаются новых волн пандемии и неостановимого разрастания Covid-19.

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