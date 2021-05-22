Исмаил Хания считает, что ХАМАС «разрушил проект сосуществования» с Израилем

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22 мая 2021, 10:00 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Верховный лидер экстремистского движения ХАМАС Исмаил Хания полагает, что его организация одержала верх над Израилем.

Недавно на территории Катара он сделал заявление о недавних столкновениях в Палестине. «Мы разрушили проект сосуществования с Израилем», - сказал он своим сторонникам. Хания считает, что ХАМАС завоевала себе достойную победу. При этом, он утверждает, что эта победа окажет значительное влияние на отношения Палестины и Израиля. «Вы ещё увидите много дипломатических успехов», - также отметил он в своей речи, «Мы видели, как наш народ пробудился, чтобы встать за Иерусалим, за Палестину и за сопротивление». Региональная поддержка ХАМАС, по его мнению, растёт стремительными темпами. Палестинское правительство во главе с Махмудом Аббасом полностью разделяет мнение Хании и активно сопутствует его радикальному движению. Евреи воспринимаются палестинцами за узурпаторов и захватчиков, которым не место в регионе. Истоки этой вражды уходят в далёкую древность, на несколько тысячелетий назад.

Однако и Израиль имеет достаточное количество союзников, способных противостоять экстремистам разных мастей. Напомним, что у Израиля – одна из самых профессиональных армий во всём Ближнем Востоке; армия, в которой служат не только мужчины, но и женщины. Также еврейская разведка под именем Моссад считается самой эффективной на Земле и уступает разве что американским ЦРУ. Моссад существует ещё с середины ХХ века, когда евреи начинали мстить бывшим нацистским преступникам. Его агенты отважно сражаются со всеми видами террористов. Нетаньяху и его руководство уже подтвердили, что в кратковременном 11-дневном конфликте победил именно Израиль. ХАМАС же давно считается террористической и крайне опасной организацией, и так думают не только в еврейском государстве. Палестинских радикалов приравнивают к террористам не только в Израиле, но и в Канаде, в странах Евросоюза, в Японии и США. Деятельность ХАМАС там полностью запрещена. Россия же осуждает агрессивные действия палестинцев и экстремизм, но к запрещённым организациям группировку не приравнивает.

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