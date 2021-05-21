Нина Берия всю жизнь была предана мужу-тирану

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21 мая 2021, 23:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников; На фото: Нина Берия

Уже каждому мало-мальски осведомлённому историку известно, кем именно являлся на самом деле Лаврентий Берия. Нарком внутренних дел СССР прославился не только внушительными расстрельными списками, но и растлением женщин разного возраста. Он заводил бессчётное количество любовниц, многие из которых были с ним лишь ради спасения собственной жизни. Впрочем, те, кто отказывал Берии, долго не жили. Обычно они оказывались за решёткой или в ГУЛАГе, а некоторые даже вовсе у «заветной стенки» НКВД. Однако при всей своей страсти к женщинам, Лаврентий Берия умудрился жениться. Более того, его супруга Нина Берия прожила с ним 30 лет и наотрез отказывалась верить во все преступления мужа.



Итак, кем же, собственно говоря, являлась жена великого тирана и психопата, который едва не стал полновластно руководить СССР? На самом деле существует огромное количество разных тайн и загадок. Как именно познакомился Берия с будущей женой – не знает никто. Есть только отдельная информация, которая может являться, как правдой, так и откровенной ложью. Сама Нина никогда не признавала злодеяний мужа и во всём его поддерживала. Однако точно неизвестно, зачем она это делала. Вполне вероятно, она прекрасно понимала, с кем имеет дело, и что за человек являлся её избранником. Некоторые аналитики строят предположения, что Нина могла быть обычной наложницей Берии и вообще не иметь никаких прав. К тому же существует понятие Стокгольмского синдрома, когда жертва маньяка привязывается к нему.



Считается, что Нина познакомилась с Берией, благодаря… изнасилованию. Исследователь Зенькович в своих работах излагает интересную версию их первой связи. Нина Теймуразовна, будучи 16-летней юной девушкой, приехала из далёкой грузинской деревни к самому Берии просить за родственника, который находился под следствием. Лаврентий тогда уже получил небольшие властные полномочия. Он пригласил её к себе в купе, запер дверь, и там же изнасиловал. Он продержал её у себя несколько дней, и только затем насильно предложил выйти за него замуж. Нина же подобные сведения отрицала, заявляя, что они были много месяцев знакомы, и лишь только после этого, Лаврентий предложил ей руку и сердце. Самое интересное здесь то, что Берии на тот момент было всего 22 года, а его жене – 16. Однако женитьба на несовершеннолетней не вызвала ни у кого недоумения.



Нина Теймуразовна Берия всегда защищала своего мужа и никогда не позволяла его поносить. По поводу женитьбы, она говорила, что всё произошло по обоюдному согласию. Версию об изнасиловании она всегда отрицала. В отличии от жён других партийных деятелей СССР, супруга Берии никогда не подпадала под репрессии и суровые законы. В Кремле она считалась едва ли не первой красавицей страны. Она всегда носила самые элегантные и будоражащие наряды, в которых выглядела безупречно. Тысячи женщин по всему СССР завидовали ей. Она также отличалась непревзойдённым умом и потрясающим чувством стиля.



Как рассказывала в своё время Нина, всё пошло прахом лишь после того, как её мужа обвинили в измене и приволокли в застенки КГБ. На следствии она заявляла о чистоте и порядочности Лаврентия Павловича. Также она утверждала, что все женщины, с которыми её муж якобы имел связи, на самом деле являлись представителями службы безопасности. По её словам, у Лаврентия просто не было времени на любовные романы. Он всё время то и дело занимался выслеживанием врагов государства. Так ли это или не так – уже никогда не узнать. Даже незадолго до своей смерти Нина Теймуразовна всё время защищала и оправдывала мужа. Она отрицала и его участие в массовых репрессиях против неугодных Советской власти.

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