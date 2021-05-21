И израильтяне и палестинцы считают себя победителями в майской «войне»

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21 мая 2021, 21:41 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В присутствии Египта в качестве посредника, Израиль и Палестина объявили перемирие. Конфликт, продолжавшийся 11 дней, на данный момент остановлен. При этом, оба государства празднуют победу. Израиль считает действия своих военных крайне успешными. Палестинцы же тоже заявляют о нанесении противнику тяжёлых ударов. За всё время краткосрочной войны погибло 244 человека. Почти 2000 было серьёзно ранено в ходе боёв. В основном это гражданские, обычные мирные жители.

Египетское правительство сообщило, что пошлёт в Палестину и Израиль специальную комиссию, чтобы следить за режимом прекращения огня. Власти Египта недовольны ухудшившимся положением на Ближнем Востоке и не желают дальнейшего кровопролития среди своих соседей.

Международные авиалинии начинают потихоньку возобновлять рейсы в Израиль. Но это ещё не означает полной стабилизации в тех регионах. Напротив, ситуация пока ещё очень сложная, и новые боевые действия могут произойти в любой момент. Ведь если обе страны объявляют о собственной победе, это уже означает неразрешённость конфликта. Между тем экстремисты из организации ХАМАС уже заявили о своём превосходстве в палестино-израильской войне 2021 года. Они назвали свои действия «успешным сопротивлением завоевателям». ХАМАС также отрицает любые успехи израильских военных и утверждает, что подземные тоннели, ставшие мишенями для израильтян, до сих пор функционируют.

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