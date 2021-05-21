Геннадий Шмаль: из-за позиции Украины в Европе мерзли дети

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21 мая 2021, 12:02 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сенаторы от Республиканской партии США внесли в конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток-2»

Ранее из госдепа США сообщали, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, однако в интересах национальной безопасности американцы отказывались их вводить. Представитель Белого дома Джен Псаки позже признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

«Так и хочется лишний раз вспомнить слова из басни Крылова: «Уж сколько раз твердили миру!», – сказал «АН» президент Союза нефтегазопромышленников России, первый замминистра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1984-1999 гг.), кандидат экономических наук Геннадий Шмаль. – Так и со стороны России на разных уровнях многократно шли различные заявления и напоминания о том, что никакой политики в прокладке и работе этого газопровода нет и быть не может! Это же бизнес и только бизнес, который выгоден не сугубо одной нашей стране, но и Европе, в том числе, конечно, самой Германии. На его строительство уже ушло более 10 млрд долларов, и мы всегда ставили акцент на том, что «Северный поток - 2», кстати, как и «Северный поток - 1», имеет исключительно экономическое значение».

Напомним, что против строительства газопровода «Северный поток – 2» прежде всего выступают США, которые крайне заинтересованы в том, чтобы продавать за хорошую цену Европе свой сжиженный природный газ. Америке активно подпевают и европейские Табаки - Польша, Латвия, Литва и даже Украина.

«Мы прекрасно помним, какую позицию в 2009 году заняла страна-транзитер Украина, - продолжил Геннадий Шмаль. – Тогда дошло до того, что во многих странах Европы начали останавливаться предприятия, замерзать школы и даже детские сады. И все это тогда случилось из-за того, что Украина перестала пропускать в Европу наш газ. На мой взгляд, не стоит доводить ситуацию до такой степени, когда в Европе начинают мерзнуть дети. Нехорошо это, как-то не по-человечески!»

«Северный поток – 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас строительство «СП – 2» вышло на финальную стадию. Как заявил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, проект завершат в этом году. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.

«На мой взгляд, вариант недостройки газопровода «Северный поток – 2» абсолютно исключен, - уверен Геннадий Шмаль. – В строительство вложены огромные средства, в проекте участвуют в том числе и бизнесмены из Европы, которые не хотят нести потери. Нам осталось построить всего ничего. Ну еще, конечно, будут испытания, которые займут определенное количество времени, но и они пройдут достаточно быстро. Так что газопровод обязательно будет достроен. Я уверен, что иначе и быть не может!»

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