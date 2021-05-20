Товарищ Берия был не только убийцей, но и сексуальным маньяком

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 мая 2021, 23:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Всемирно известный «советский палач» Лаврентий Берия был не только жестоким человеком и убийцей, но ещё и настоящим маньяком с психическими отклонениями. Женское внимание окружало его практически всегда. Только в отличии от психически здоровых людей, он предпочитал добиваться расположения женщин путём угроз и насилия. Он прекрасно пользовался своим служебным положением, и это могло заставить любую женщину покориться его «непревзойдённому обаянию». На самом же деле конечно же никакого обаяния у Берии не было. Здесь скорее играла роль банальная безнаказанность и конечно же зашкаливающий уровень психопатии. Берия любил только невинных и юных девушек. Даже когда он стал совсем зрелым мужчиной, он никогда не отказывался от девственниц.



Сколько именно имелось «фавориток» у главного командующего расстрельными бригадами СССР – точно неизвестно. Вполне вероятно, что речь идёт о нескольких сотнях несчастных женщин, которых безжалостный изувер принуждал к отношениям с ним. Телохранители изувера Надария и Саркисов даже вели своеобразный список женщин, ставших жертвами психопата. Лаврентий Павлович не гнушался и связям с несовершеннолетними. Один раз ему было предъявлено обвинение в изнасилование девочки-подростка из 7-го класса. По некоторым данным, она даже родила ему ребёнка. Но сам же Берия заявлял, что связь была абсолютно добровольной. Дамы, отказавшиеся от любви палача, как правило, долго не жили. Лаврентий Павлович предпочитал расправляться с ним самым изощрённым способом – обвинять во всех смертных грехах и приравнивать к врагам СССР.



Весьма трагической была судьба начинающей актрисы Евгении Гаркуши. Всё случилось уже после Великой Отечественной войны. В 1946 году её заметил уже зрелый Лаврентий Берия и предложил ей с ним прогуляться. Но всё же Евгения была девушкой не слабой и даже сумела ударить его по лицу. К тому же Гаркуша уже имела любовь всей своей жизни. Ещё в 1941 году она познакомилась со своим возлюбленным Петром Ширшовым, наркомом ВМФ. В 1945 году у них родилась дочь. Берия не принял отказ Евгении и не простил ей этого до самого конца жизни. Ширшов всеми силами пытался защитить любимую от нападков психопата. Он не раз писал об этом самому Сталину. Правда закончилась вся эта история очень плохо. Актрису отправили в Магадан на 8 лет. Операцию провели не без участия Берии. Уже через год она покончила с собой. А Ширшов же был снят с должности наркома и умер в 1953 году.



Другой же актрисе, всемирно известной Людмиле Целиковской, по-настоящему повезло. Она была приглашена со своей коллегой на дачу к наркому для того, чтобы просмотреть кино. Но потом Людмила почувствовала в темноте мужскую руку, которая стремительно начала гладить её по ноге. Целиковская всё поняла и сразу же покинула дачу. Она признавалась, что сильно боялась выстрела в спину. Но всё же она сумела избежать печальной участи. Ведь её мужем был не кто иной, как сам Каро Алабян, хороший друг Анастаса Микояна. Целиковская успешно покинула дачу злодея, а вот её коллега, имени которой так и не раскрылось, осталась надолго в стенах того мрачного здания. Что именно с ней там происходило, история умалчивает.



22 декабря 1953 года чудовище под именем Лаврентий Берия навеки покинул этот мир. Психопат был расстрелян по приговору суда. Одним из обвинений, предъявленных Берии ещё во время ареста, было как раз дело о «развратном образе жизни и развращении несовершеннолетних». Именно тогда и выяснились все подробности о многочисленных любовницах маньяка, которых он силой принуждал любить себя.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости