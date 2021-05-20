Скиф из рода Спартокидов

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20 мая 2021, 09:32 Олег Грищенко

Фото: cоцсети

Бывший гладиатор Спартак, поднявший восстание рабов против всесильного Рима, всегда почитался в нашей стране как великий герой. Однако подлинная история Спартака оказалась намного более близкой россиянам, так как это история военачальника из скифского* царского рода Спартокидов.

Вызывают вопросы практически все составляющие современной версии тех событий, основанной исключительно на текстах римских историков (Тит Ливий, Луций Флор и др.). Даже исходя из анализа военных составляющих «восстания» Спартака становится ясно, что что-то в этой истории было не так.

Считается, что в 73 году до н.э. 70 беглых гладиаторов из Капуи вместе с присоединившимися к ним группами рабов, сразу же ЛЕГКО РАЗГРОМИЛИ ДВА ПРЕВОСХОДИВШИХ ИХ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РИМСКИХ ОТРЯДА: 3000 легионеров Глабра и шеститысячный отряд Вариния. Даже учитывая полководческий талант вождя «восстания», совершенно невозможной является подобная решительная победа далёких от военного дела рабов над профессиональными римскими солдатами.

Этапы подготовки легионеров, описанные, в частности, римским военным историком 5 века Публием Ренатом, напоминают тренировки российских спецназовцев, готовящихся к испытаниям за право носить краповый берет. Как подчеркивал римский политический деятель и оратор Марк Цицерон (1 век до н.э.), лишь тренировка делала воина из «просто сильного человека». «Своими военными упражнениями римляне готовят не только крепкие тела, но и сильные души», – отмечал древнееврейский историк и военачальник Иосиф Флавий (1 век). Ещё сложнее обучить войско маневрированию в строю, на что легионам Рима требовались годы. Поэтому Флавий Арриан, эллинский историк 2 века, НАЗЫВАЛ «НЕЛЕПОСТЬЮ» БОЙ ВОЙСКА НОВОБРАНЦЕВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВОЙСКОМ.

В любом случае, без наличия с самого начала в войске Спартака опытных командиров верхнего и среднего звена, его победы были бы невозможны. Несомненна также серьёзная финансовая поддержка «восстания», так как вооружение и снабжение большого войска не могут обеспечиваться за счёт грабежа, а должны быть выстроены системно.

В то время у Рима был лишь один противник, способный организовать военные действия на римской территории – понтийский царь Митридат, который после долгого перерыва в войнах с Римом, в 74 году до н.э. – как раз накануне «восстания», начал свою наиболее масштабную «римскую» войну. Тем более что организация отвлекающих операций была Митридату не в новинку. Именно в 73 году до н.э. Римом, наконец, было подавлено мощное восстание мятежного военачальника Сертория на Пиренейском полуострове. Как признавали древние историки (Секст Фронтин, 1 век; Марк Юстин, 2 век и др.), этот мятеж поддерживался Митридатом на основании заключённого им с Серторием тайного договора.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЛИЧНОСТИ СПАРТАКА, МНОГОЕ УКАЗЫВАЕТ НА ЕГО СВЯЗЬ С ПОНТИЙСКИМ ЦАРСТВОМ. Древние историки утверждали, что он был рабом из числа пленных фракийских* военачальников племени меотов. Однако это племя обитало у Азовского моря – на скифских территориях Боспорского (крымского) царства. Этим царством сотни лет правила скифская династия Спартокидов, которая была свергнута в 109 году до н.э. в ходе междоусобицы. Затем Митридат захватил Боспорское царство, семья же Спартокидов была им спасена.

Неудивительно поэтому, что именно представителя рода Спартокидов с группой опытных командиров Митридат мог отправить на Апеннинский полуостров, чтобы организовать очередное отвлекающее восстание против Рима. За это роду Спартокидов, скорее всего, было обещано возвращение власти над боспорскими землями, что, видимо, и стало причиной того, что сын Митридата Махар, назначенный правителем этих земель, поднял против отца восстание и принял сторону Рима (Плутарх, 1 век).

ДЕЙСТВИЯ АРМИИ СПАРТАКА ВПОЛНЕ УКЛАДЫВАЛИСЬ В ЛОГИКУ ОТВЛЕКАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ. Спартак, явно, не стремился вывести освобождённых им рабов за Альпы. Вместо этого он водил свои войска по полуострову с юга на север и обратно, выигрывая битвы, уничтожая римские легионы. Лишь когда против Спартака была направлена 30-тысячная армия Публиколы и Лентула, он двинулся в Цизальпийскую Галлию – за подкреплением. Что касается отделившегося от армии Спартака отряда Крикса, то это не было следствием разногласий со Спартаком, который, якобы, не хотел продолжить борьбу с Римом. На самом деле отряд Крикса, затем полностью уничтоженный, был арьергардом, который должен был не допустить одновременного нападения легионов на основные силы армии Спартака.

По очереди разгромив войска Лентула и Публиколы, Спартак пополнил армию наёмниками в Цизальпийской Галлии и снова двинулся с боями на юг. Лишь когда в 71 году до н.э. Рим собрал против него уже три сильные армии – Красса, Помпея и Лукулла, Спартак попытался перебраться на Сицилию и захватить её. Известно, что пираты обманули Спартака и не прислали ему корабли (Аппиан Александрийский, 2 век) – но, возможно, не Красс, а именно Митридат подкупил пиратов, так как ему всё ещё нужна была война именно на Апеннинском полуострове.

В 71 году до н.э. Спартак провёл ещё несколько сражений с римлянами и, в конце концов, армия «восставших» была разбита. Лишь после этого Рим смог усилить военные действия против Митридата.

Что касается судьбы Спартака, историки писали, что он погиб в битве у реки Силар. Однако тело Спартака найдено не было. Это даёт основание полагать, что ЦАРЬ МИТРИДАТ СУМЕЛ СПАСТИ ХОРОШО ПОТРУДИВШЕГОСЯ ДЛЯ НЕГО СКИФА ИЗ КРЫМСКОЙ ДИНАСТИИ СПАРТОКИДОВ.

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами, а фракийцы – скифским племенем.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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