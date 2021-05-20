2020 год так и не стал тем самым «освобождением от кармы» для всего человечества

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20 мая 2021, 06:51 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Некоторые эзотерики и астрологи ставили упор на 2020 год, предполагая, что он станет решающим в истории человечества и даже закончит все его невзгоды.

Было очень популярно мнение, что прошлый год – это всего лишь «тёмный час перед рассветом». Это означает, что после самого «тёмного часа» обязательно наступит рассвет. Многие мистификаторы разглагольствовали об этом не только в интернете, но и на литературных собраниях, которые, несмотря на пандемию, умудрялись проводиться. Особенно была популярна идея об окончании кармы для всего человечества и падении зла. Те, кто верил в данного рода идеи, на полном серьёзе считали, что 2020-й закончится хорошо и откроет для всех людей путь в райское будущее. Только как оказалось впоследствии – никакого райского будущего не наступило вовсе.

Более того, 2021 год рискует стать для человечества ещё более сложным, чем прошлый. Именно в этом году максимально обострилась пандемия по всему миру. Количество заражённых уже давно приближается к отметке в 200 миллионов. Если так пойдёт и дальше, то к окончанию 2021 года во всём мире будет заражено более 300 миллионов человек. Заражение Covid-19 вполне возможно для целого миллиарда представителей нашей планеты. В Индии, родине эзотерических течений, фиксируется настоящий коронавирусный «шторм». Число заражённых достигает почти 30 миллионов человек. Помимо обострения пандемии, мир захлестнула целая волна кровавого насилия. Стоит отметить недавние расправы, устроенные психопатами в США, и даже в нашей стране. Максимально усугубились все старые проблемы. Экономика целых государств попросту не выдерживает, а в отсталых странах – она и вовсе находится на пределе. Но между тем, в странах «Третьего мира» (в основном, в африканских или южно-азиатских) всё так же продолжается зашкаливающий грабёж населения со стороны богачей.

В Израиле вот-вот вспыхнет полномасштабная война с Палестиной. Обострение конфликта произошло ещё в начале месяца, когда правительство Нетаньяху приняло решение о выселении нескольких мусульманских семей. Закончилось всё это кровавыми событиями. В одном только Иерусалиме вспыхнули настоящие схватки между представителями обоих народов. Израиль нанёс сокрушительный удар по палестинским территориям. В результате сотни людей погибли, среди них – в основном гражданские. Новая война на Ближнем Востоке обещает втянуть в своё «лоно» достаточно разных государств, что тоже скажется на общем мировом порядке. Поэтому многие правители надеются на скорейшее прекращение насилия в Палестине. Однако Израиль и его соперники пока что продолжают боевые действия. На действия руководства Нетаньяху уже начинают обращать внимание десятки мусульманских лидеров.

В любом случае, 2021 год показал для всего мира, что астрологи и эзотерики кардинально ошиблись. Никакого «окончания кармы» и светлого будущего для человечества не наступило. Всё ещё только начинается. Более того, аналитики прогнозируют крайне тяжёлое и суровое десятилетие для всего мира. Похоже, что проблемы, накопившиеся у нынешней цивилизации, не исчезнут до 2030 года. А значит, нам действительно придётся нелегко всё это новое десятилетие, которое рискует стать одним из сложнейших в нашей истории. Естественно, всякие разговоры о «дорогах к Свету» и «окончанию трудностей» здесь попросту неуместны. Вывод остаётся только один – надеяться не на магов и оккультистов, а лишь на собственные силы. Ведь именно от них порою зависит не только отдельные судьбы, но и судьбы множества людей, находящихся рядом.

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