26 мая пройдёт новое заседание суда по делу «ангарского маньяка»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2021, 23:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

В пресс-службе Иркутского городского суда уже сообщили о том, что начинаются новые слушанья по делу Михаила Попкова, также известного как «ангарский маньяк». Бывший служитель закона и психопат обвиняется в убийстве 78 женщин. Он осуждён на сразу два пожизненных срока. Первое заседание по его делу в этом году назначено на 26 мая. При этом, судебные заседания будут в закрытом виде, ввиду того, что на них станут обсуждать преступления интимного характера. Прессе вход будет полностью запрещён. В новое уголовное дело вошли ещё два эпизода убийств женщин. О них маньяк сознался лишь только летом прошлого года.

Михаил Попков по количеству убитых едва ли не приравнивается к Чикатило. В 2015 году он был признан в жестоких убийствах 22 женщин на период с 1992 по 2010 год. Приговор был справедлив – пожизненный срок заключения. В 2018 году суд признал Попкова виновным в убийстве ещё 56 человек. Тогда маньяк получил второй пожизненный срок. Преступления совершались в основном в таких городах, как Иркутск, Ангарск, Усолья-Сибирский, а также в их пригородах. В Центральном районе Ангарска Попков работал в ОВД. Своих жертв он обычно высматривал на ночных улицах и предлагал подвезти. Потом же он жестоко с ним расправлялся. Основными орудиями маньяками были топор, молоток, отвёртка и лопата. Задержали его впервые только в 2012 году. Тогда он уже не работал в органах, а занимался перегоном автомобилей.

Убийства, вошедшие во второе уголовное дело, были зафиксированы уже после расследования 22 преступлений. После второго приговора Попкова отправили в особорежимную тюрьму для пожизненно заключённых, известную как Торбеевский централ. Находится она в Мордовии. Летом прошлого года он написал явку с повинной по поводу новых преступлений. Он проинформировал об убийствах ещё двух женщин, совершённых в конце 90-х годов. Все эти преступления были совершены в Ангарске. Примечательно то, что маньяк совсем не раскаивается в злодениях и даже охотно общается с журналистами. Прессе он признался, что рассказал о двух новых преступлениях, так как просто устал работать на швейной фабрике в Торбеевском централе. Ведь во время нового расследования, его были вынуждены временно этапировать в Иркутск. Своё пребывание в Сибири Попков спокойно называет «отпуском».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости