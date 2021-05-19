Дональду Трампу готовят«уголовку», и похоже, что это серьёзно

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19 мая 2021, 22:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

Экс-президент США, несмотря на все благостные деяния для страны, стал настоящим врагом для демократов. Из-за этого против него началась целая кампания, рассчитывающая не только привести его «ответственности за все преступления», но и даже посадить за решётку. К организации Дональда Трампа появились претензии уголовного толка. Нью-Йоркские прокуроры заподозрили его в попытках уклонения от налоговых обязательств. Сейчас Трамп готовится принять запрос о его немедленной экстрадиции в Нью-Йорк. Хотя, по мнению аналитиков, само слово «экстрадиция» здесь звучит странно. Ведь Трамп не покидал родину, а находится в её пределах, и при этом, сами штаты не являются независимыми государствами.

Следователи пытаются узнать истину и пока что изучают дела. Главная задача – выяснение информации о том, действительно ли Trump Organization вводила в заблуждение своих кредиторов и страховщиков, завышая стоимость активов, а в случае с налоговиками – наоборот занижая их. Первая в стране афроамериканка на посту генпрокурора Нью-Йорка, Летиша Джеймс, пообещала докопаться до правды и выяснить все обстоятельства «преступлений» компании экс-президента. «Я никогда не испугаюсь бросить вызов этому незаконному президенту», - в своё время говорила Летиша избирателям. Однако, сторонники бывшего лидера, совсем не доверяют Джеймс и нынешним порядкам, установленным Джо Байденом.

Сын Дональда Трампа Эрик уже дал все показания под присягой. Более того, адвокаты компании были вынуждены предоставить прокурорам необходимые финансовые документы. Финансовый директор Trump Organization тоже оказался привлечённым к делу, и дал нужную информацию. Причиной расследования считаются заявления бывшего адвоката Трампа – человека по имени Майкл Коэн. Он был одним из тех, кто открыто выступал против своего начальника. В 2019 году он под присягой отметил, что ежегодные финансовые отчёты тогдашнего президента США искажены. Это было сделано, ввиду выгодных предложений, поступивших от кредиторов и страховщиков, а также ввиду снижения объёма выплачиваемых налогов.

Летиша Джеймс намерена довести дело до конца вместе со своим коллегой, окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом. Его команде прекрасно удалось получить через суд доступ к налоговой отчётности Трампа за 8 лет. Стоит отметить, что помимо Нью-йоркских расследований против бывшего американского лидера готовятся новые дела. Трамп находится под следствием в штате Джорджия и округе Колумбия из-за попыток отменить выборы в 2020 году. Против экс-президенты были поданы десятки исков из-за штурма Капитолия, хотя в том преступлении виновниками стали исключительно радикалы. Чем именно закончится эта анти-Трамповская кампания, пока что неизвестно. Но очевидно, что для Дональда Трампа 2021 год не станет успешным.

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