Как спортсмены красоту наводят или кое-что о современных пионерах

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2021, 11:35 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Можно сколько угодно много говорить об экологии, разрабатывать хитроумные планы того, как спасти планету и писать трактаты на эту тему. А можно просто встать в выходной день пораньше и прийти в парк, сквер, придомовую территорию и навести в ней порядок. Казалось бы, проще простого – взять и начать с себя, с того места, где ты живёшь. К счастью, есть люди, которые так и делают. Более того, привлекают к этому других.





Первый клуб «Пионер» в рабочем посёлке Шексна Вологодской области тренер по самбо Сергей Ситников с единомышленником Павлом Веселовым создали семь лет назад. Идея, что называется, зашла – сегодня такие клубы есть не только в Шексне, но и в Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге. В общей сложности здесь постигают азы борьбы около 250 воспитанников, около 20 из них – девочки. Не обходят стороной клубы и взрослые люди – старшим «воспитанникам» за 50 лет. Тренерский состав – семь человек. И каждый из них является примером для подражания подрастающему поколению.





Ребята занимаются спортом, совершают утренние пробежки, ныряют в проруби зимой (в остальное время обливаются холодной водой дома), ходят совместно в церковь и по несколько раз в году устраивают субботники – убирают всем коллективом парки, скверы и прочие места массового отдыха людей.





И в прорубь, и на субботник – всей семьёй



Поначалу многие родители, отдавшие свои чада в клуб, немного пугались. Да и местные жители, видя, как мальчишки зимой ныряют в прорубь под руководством тренеров, крутили пальцем у виска – мол, совсем с ума сошли, застудите пацанов. Но в итоге и родители не смогли остаться в стороне.





- Сперва, конечно, страшно было, - рассказывает Ирина Галкина, мама девятилетнего Даниила из Санкт-Петербурга. – Но это когда ты смотришь со стороны. А вот когда ты пробуешь нырнуть вместе с ребятами, все вопросы отпадают. Ты понимаешь, что это заряд бодрости, хороших эмоций, адреналина. Хочется большего и дальше. Не только ребёнку, но и маме. И что бы Даня ни делал, всей нашей семье волей-неволей приходится с ним вместе участвовать. То есть он нас все время толкает на какие-то мини-подвиги. А это же очень здорово! На субботники мы, кстати, тоже ходим всей семьёй. Вот, к примеру, на уборку территории Софийского собора, которую проводили 24 апреля, нас тоже сагитировал сын. В школе в этот день был праздник, но мы на семейном совете выбрали активный отдых на субботнике.





Вообще все родители отмечают, что ребята, когда стали заниматься в «Пионере», очень изменились. Стали взрослее, собраннее… Да и на глупости времени не остаётся. Пришёл со школы, покушал, уроки сделал – и на тренировку. Каждую субботу на пробежку. Пионеры всегда готовы помогать друг другу. Переезжает кто-то – всем коллективом приходят помочь собрать и перевезти вещи. Что-то застопорилось в учебном процессе – возьмут шефство. На сборах старшие помогают четырёх-пяти летним малышам – то пояс правильно на кимоно завязать, то шнурки…



Сам Даня, когда я спросила у него, охота ли в выходной день идти куда-то на уборку, вместо того, чтобы поваляться лишний часок в постели, отвечает односложно: «Можно и убраться».





«Тренеры показали ребятам, как надо жить»



Рад тому, что происходит с сыном Эриком и Маргар Оганнисян из Шексны. Эрику 13 лет, а в секцию самбо он пошёл с восьми.





- Я и сам бывший борец, - рассказывает Маргар. – И сторонник здорового образа жизни. Уметь защищать себя и свою семью, защищать Родину – согласитесь, у мужика это обязательно должно быть. Мне нравится и то, что ребята ходят в церковь, ведь вера пробуждает в человеке доброту. Конечно, то, что ребята делают, отнимает много времени и сил. Но спорт дисциплинирует – раньше, например, мы будили Эрика по утрам. А сейчас сам встаёт. Молодцы тренеры и в том, что призывают детей выходить на уборку. Когда я рос, мы всегда участвовали в субботниках, а сейчас как будто такую практику не все одобряют. Но ведь это наша территория, наша страна. Мы должны убирать, наводить красоту – а кто ещё, если не мы. И тренеры показали ребятам, как надо жить. В том смысле, что не нужно надеяться на кого-то, нужно начинать с себя.



«Стыдно, если в городе некрасиво»



Сами ребята признаются, что занятия в клубе «Пионер» здорово меняют мировоззрение.





- Знаете, я раньше с разными ребятами дружил, - говорит Эрик. – Сейчас они где-то бродят, а мне такой образ жизни не по душе. Спасибо папе в первую очередь. Он очень хотел отвести меня в секцию. Выбрали самбо. Сначала не получалось, но папа всегда меня поддерживал. Потом я уже начал побеждать тех даже, кто дольше меня ходил на самбо. Главное, чему учат тренеры – это даже не техника и различные приёмы, а умение работать головой. И в борьбе, и в жизни. А ещё нужно уметь и проигрывать. Достойно, я имею в виду. Это тоже очень важно.





Что же касается субботников, Эрик видит в этом очень важную для себя и других миссию.



- Есть города, в которых всё грязно, ржаво как-то, - считает подросток. – А мы стараемся делать так, чтобы в нашем городе было круче: чисто и красиво. Чтобы люди любовались им. А когда некрасиво... Вот, к примеру, приедут к нам туристы, посмотрят, скажут, что грязно, и больше никогда не приедут. Стыдно же! А если каждый человек не будет надеяться на кого-то, а начнёт делать свой город лучше, тогда и результат будет.

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