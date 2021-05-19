Какие иски и к кому могут подать родители погибших детей

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19 мая 2021, 09:32 Константин куликов, юрист

Фото: cоцсети

Потеря близких для большинства людей это не просто, а с утратой ребенка, мировоззрение его близких рушится, никуда не спрятаться от боли и острого переживания с мыслями абсурдности бытия, а любые слова сочувствия причиняют еще большее страдание, в такие минуты нет понимания куда бежать и что делать. Искренне надеюсь, что эта информация вам никогда не понадобится.

Трагичных ситуаций огромное множество, но все их можно отнести к трем условным категориям. Когда за произошедшее несет ответственность какой-то конкретно человек, организация или сам ребенок. Вину и её степень, на начальном этапе устанавливают сотрудники полиции. В случае если вина гражданина или организации установлена, то ответственные лица привлекаются судом к административной и уголовной ответственности. В ином случае, согласно ГК РФ Статьи 1083 части 1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит, кроме того, следует учитывать, что согласно части 2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

Далеко не каждому известно, что для каждого гражданина за счет государства предусмотрено безвозмездное захоронение или материальная помощь в виде выплаты. Гарантированный перечень услуг по погребению указан в Статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Статья 12 Закон г. Москвы от 4 июня 1997 г. N 11 "О погребении и похоронном деле в городе Москве"). Согласно Статьи 10 части 1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников (Семейный кодекс РФ, в частности, Статья 14, четко ограничивает круг близких родственников), иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля 1996 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. Согласно части 2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти. Согласно части 3 Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

Куда обращаться для получения выплаты:

родителям (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего, в случае смерти несовершеннолетнего ребёнка по месту трудоустройства в организацию (работодателю), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию (В том числе Трудовой кодекс, Статья № 41);

орган социальной защиты населения по месту жительства при мертворождённом ребёнке (если прошло 196 дней после беременности);

территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего.

Необходимые документы для получения выплаты:

стандартное заявление (по форме, определенной учреждением);

удостоверяющий документ заявителя;

бумаги, удостоверяющие родство;

выписка из трудовых книжек родителей;

справка и свидетельство о смерти (с гербовой печатью), для мертворожденного малыша паспорт матери и медицинскую справку;

справка с кладбища, где указан номер могилы.

Финансовая поддержка, оказанная в связи со смертью члена его семьи, выплачивается единовременно и не облагается налогом на прибыль для физического лица (пункт 8 Статья 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 31.10.2013 № 03-04-06/46587).

Так же следует учитывать, что работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить пятидневный отпуск без сохранения заработной платы в связи со смертью члена семьи. (Основание Трудовой кодекс Российской Федерации Статья 128)

В случае причинения вреда ребенку гражданином, он несет персональную ответственность согласно ГК РФ Статья 1064 часть 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Гораздо обширней тема причинения вреда сотрудником организации, и ответственность самой организации и сотрудника в частности. Согласно ГК РФ Статьи 1068 части 1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Кроме того, согласно ГК РФ Статьи 1079 части 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

Закон обязывает образовательное учреждение создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников (ч. 1 ст. 51 Закона об образовании). Ответственность за причинение вреда ученику школа будет нести в случае, если в момент инцидента он находился под ее надзором. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье своих учеников (ст. 32 Закона об образовании) До обращения в суд составьте претензию к образовательному учреждению или родителям ребенка – причинителя вреда о компенсации материального ущерба и морального вреда в добровольном порядке. Согласно законодательства, исковое заявление в суд подают только после досудебной претензии к компании. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 3 ст. 132 ГПК РФ).

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации"

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

Согласно ч.3 ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействий), хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.

ч. 2 ст. 109 УК РФ, как причинение смерти по неосторожности

Статья 63 УК РФ. Обстоятельства, отягчающие наказание. 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней);

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По закону весь общественный транспорт входит в систему обязательного страхования — ОСГОП. Это значит, что каждый перевозчик страхует свою ответственность за ДТП в страховой компании и в любом случае пассажир может рассчитывать на компенсацию за вред его здоровью. В эту систему не входят такси и метрополитен. На них распространяются другие законы.

По закону пассажир — это человек, который заключил договор перевозки. Договор считается заключенным с момента, когда человек вошел в транспортное средство. Компания, которая выполняет перевозки по регулярным маршрутам, предлагает общие условия перевозки для всех. Гражданин, войдя в транспорт, тем самым показывает, что согласен с условиями, — договор заключен. Пассажир общественного транспорта автоматически становится застрахованным лицом. Полный список страховых случаев — в постановлении правительства № 1164. Минимальная страховая выплата рассчитывается на основании постановления правительства № 1164.

Какие документы нужны для компенсации

Центральный банк РФ выпустил специальное указание с перечнем документов, которые нужны для получения этой страховой выплаты:

Заявление о выплате страхового возмещения. В нем нужно указать дату и место ДТП, наименование перевозчика и реквизиты для перечисления денежных средств.

Копия паспорта потерпевшего или любой документ, удостоверяющий личность, например военный билет для военнослужащего.

Документы от правоохранительных органов: копии протокола об административном правонарушении и постановления об административном правонарушении или определения о прекращении производства по делу. Эти документы выдает ГИБДД после выздоровления всех потерпевших и выяснения всех существенных обстоятельств дела.

Справки, подтверждающие вред здоровью. Их выдает в общем порядке лечащий врач.

Справка о произошедшем событии на транспорте. Такая справка оформляется на основании приказа Минтранспорта. Достаточно уведомить перевозчика, что такой документ требуется. Контакты перевозчика можно найти в самом транспортном средстве или у сотрудников ГИБДД. За деньгами нужно идти в страховую компанию, в которой перевозчик застраховал свою ответственность.

Посмотреть, в какую страховую компанию обращаться, можно через сервис на сайте Национального союза страховщиков. Для проверки достаточно ввести госномер общественного транспортного средства — он есть в протоколе об административном правонарушении, его не нужно запоминать.

в Воздушном кодексе РФ. Обязательная выплата страховой суммы - 1000 МРОТ для внутренних маршрутов.

На железной дороге тоже есть обязательное страхование пассажиров, но там страховые случаи происходят крайне редко

Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

Компенсации пострадавшим осуществлялись на основании Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. № 1164

арушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, либо повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год. Такую статистику озвучил на заседании совета ректоров медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко. В российских законах нет понятия «врачебная ошибка», поэтому многие медицинские работники уверены, что преследовать за неправильно поставленные диагнозы и неудачные операции нельзя. Но есть статьи, которые предусматривают наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей любым должностным лицом. Врачебная ошибка (УК РФ Статья 109. Причинение смерти по неосторожности(В результате ошибочных действий врача пациент скончался), Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (Действия врача нанесли тяжкий вред здоровью пациента ), Статья 124. Неоказание помощи больному (Неоказание помощи больному (больной умер)), Статья 123. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (Нелегальное прерывание беременности (пациентка в тяжелом состоянии или скончалась)), Статья 293. Халатность (Из-за халатности врача пациент пострадал или скончался). После обнаружения врачебной ошибки пациент может написать заявление руководителю лечебного учреждения. Нужно описать ситуацию, указать дату, место, свои паспортные данные. Главный врач обязан наказывать сотрудников за ненадлежащее исполнение обязанностей. Даже если руководитель открыто говорит о том, что он на стороне подчиненных – требуйте письменный ответ либо запишите слова должностного лица на диктофон, видео.

Еще одна инстанция, где обязаны помогать жертвам врачебных ошибок – Фонд обязательного медицинского страхования. Он распределяет деньги, поступающие от каждого работающего владельца полиса ОМС, по медучреждениям. Тем, на кого жалуются, могут урезать финансирование.

Судебная практика по врачебным ошибкам

Выиграть суд у медицинского учреждения – задача непростая. Пациенты не имеют доступа к полной информации о своем диагнозе, истории болезни, не могут забрать из лечебного учреждения медкарту. Поэтому врачу, которого обвиняют в ошибке, ничего не стоит уничтожить обличающую его информацию. Чтобы получить шанс на судебное решение в свою пользу, пациент должен:

подать иск (либо обратиться в полицию) как можно быстрее; заказать независимую экспертизу для получения доказательств своей правоты; обратиться за помощью к медицинскому юристу. В судебном иске пострадавший может потребовать не только наказания для врача, но и компенсацию морального, материального ущерба, расходов на лечение.

"Конституция Российской Федерации" Статья 46

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

НК РФ Статья 333.36.

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются:

4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением;

Принимая во внимание Гражданский кодекс Российской Федерации Статью 151 и Статью 1101, Закон Российской Федерации о защите прав потребителей Статью 15, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 пункт 45, учитывая последствия причиненных физических и нравственных страданий, оцениваю их

ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

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