Как относились к алкоголю в Древней Индии

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 мая 2021, 09:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В Индии алкоголь всегда был предметом бурных обсуждений. Пробрахмановские сторонники могли причислять простые вина едва ли не к «напиткам из самого ада», а вот более раскрепощённые представители общества спокойно употребляли алкоголь, даже не задумываясь о последствиях. На самом деле алкогольная тематика древней Индии до сих пор полностью не изучена. На данный момент есть множество разных сведений, но нередко они рознятся и дают совершенно противоречивую информацию.

Существует большой литературный памятник, переведённый в своё время индологом и учёным Андреем Игнатьевым. Называется он «Кадамбара-свикарана-карика», что означает «Трактат о винопитии» или «Величие вина». Согласно исследованиям Игнатьева, в позднем слое эпоса хмельные напитки всячески порицались индийцами. Они считали это явление заимствованным у чужеземцев. А вот в ранних – напротив, вино было главным атрибутом в жизни любого воителя и героя. Во хмелю он предавался блаженству и наслаждению с прекрасными женщинами. При этом, никакого смертного греха или Божьей кары. Хотя стоит отметить, что даже в раннем эпосе нет никаких сведений об употреблении вина брахманами («посвящёнными», в основном представителями духовенства).

В средневековой Индии было множество разных крепких напитков. Можно выделить некоторые из них: медаку из риса, путраку из коры дерева, прасанну из муки, асаву из плодов капиттхи. Также были сведения о майрее из древесного навара, сахарной патоки и чёрного перца в роли приправы. Индийцы употребляли белое вино, смешанное с кунжутным маслом, и даже вина с примесями сахарной патоки. Властители Индостана нередко стремились контролировать производства таких напитков. Они даже ввели специальную должность надзирателя за питейными делами. Во многих поэтических источниках древней Индии отношение к алкоголю вполне нормальное. Позитивное восприятие хмели нередко сравнивается с жизнелюбием.

Отмечалось и приравнивание алкоголя к священным напиткам. Например, в Ригведе чётко упоминаются два напитка – сома и сура. Сома, при этом, является аналогом божественного нектара. Она доступна лишь для Богов и представителей высших каст. Сура же относилась к алкогольным напиткам в целом. В Ригведе также есть мифы, в которых рассказывается о проклятии, насланном Богами на алкоголь. И проклятия эти, как поговаривают мифологи, можно снять лишь очистительными мантрами. В Тантре левой руки употребление алкоголя приравнивалось к мистическому ритуалу. В некоторых источниках этого течения даже сказано, что тот, кто пьёт вино, предложенное гуру или очищенное мантрой, может даже избежать дальнейших воплощений на Земле. Напомним, что в Индии верят в реинкарнацию после смерти.

Однако существуют такие Тантры, в которых к алкоголю отношение крайне негативное. Очевидно, их оставляли фанатичные и религиозные люди, осуждающие всякого рода веселья и радости. Авторы таких Тантр полагали, что употребление алкоголя может быть страшнейшим грехом и жестоко караться Богами. Некоторые призывали даже убивать тех, кто испивает вино, так как спиртное приравнивалось к «напиткам демонов». В других источниках осуждается только беспорядочное (или бесконтрольное) принятие алкоголя и пьянство. Вино употреблять, согласно этим данным, можно лишь в процессе священных ритуалов и общения с Богами. Алкоголь даже может сакрализоваться до божественного статуса и представлять собой нечто таинственное и непостижимое для смертного разума.

Согласно анализам древних источников, порою создаётся впечатление, что строгие правила, касающиеся алкоголя и многих вольностей, могли быть умышленно созданы фанатичными брахманами. Напомним, что брахманы в Индии были не только верными наставниками и учителями, но и очень часто пользовались своим положением для укрепления собственной власти. Держа людей целых городов в подчинении, они могли навязывать такие законы, которые хотели. Всему виной была ненасытная жажда власти. Ради этой безграничной власти над людьми, они спокойно вводили любые запреты, но при этом, сами же никогда не соблюдали их. Подобных случаев было немало за всю долгую историю Индии. Впрочем, и поныне в этой стране можно найти поселения со слишком традиционными укладами, где местные жители безоговорочно подчиняются жрецам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости