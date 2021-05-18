Не все японские преступники Второй Мировой получили заслуженную кару

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18 мая 2021, 23:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото: Kim Kyung Hoon/Reuters

Вторая Мировая война оставила после себя тяжёлый след во всей истории человечества. Принято считать, что самыми кровавыми и беспощадными из всех преступников были нацисты и итальянские фашисты, либо же пособники генерала Франко в Испании. Но на самом деле куда более страшные преступления совершили японцы во главе с императором Хирохито. Что касается японских военных преступников, то должный трибунал, проходивший уже после войны, затронул далеко не всех изуверов. Многие отъявленные безумцы, работавшие в имперской армии, не только не получили заслуженной кары, но и даже прожили всю оставшуюся жизнь вполне неплохо. А ведь заслуживали они, как минимум, суровой смертной казни.



12 ноября 1948 года Токийский военный трибунал вынес смертный приговор семи военным преступникам Хирохито (бывшие премьер-министры и генералы). Все они были повешены 23 декабря во дворе тюрьмы Сугамо. Однако многие изуверы просто-напросто ушли из-под ответственности. Токийский трибунал не рассматривал дело так называемого 731-го отряда, испытывавшего на живых людях биооружие. Про них даже не говорили, как про людей. По словам тогдашних аналитиков, это были настоящие демоны во плоти. 731-й отряд мог вполне не получить никаких наказаний в целом, если бы не советские спецслужбы. Руководство СССР было недовольно решением трибунала, и оно решили провести ещё один процесс, на этот в Хабаровске. Дело как раз касалось того отряда, который был замешан в экспериментах над людьми. То, что творили члены этой группы – не поддаётся никакому здравому смыслу. Они отрезали подопытным руки и пришивали их к спинам. Эти изверги прижизненно анатомировали людей, заражали различными болезнями, тестировали на них смертельные газы. В числе их подопытных были не только военнопленные, но и обычные гражданские – женщины и дети.



Отряд был создан ещё в 1932 году. На протяжении более десятка лет они вершили свои чудовищные преступления. Более 3000 человек во главе с генералом Сиро Исии занимались разработкой секретного биооружия и его испытанием. За 13 лет существования группы, по некоторым данным, погибло до 10 000 пленных, среди которых были китайцы, корейцы и советские граждане. Незадолго до окончания ВМВ, отряд прекратил исследования и захотел сотрудничать с американцами. Никто даже не думал о том, чтобы отдать их под суд и позже – привести приговор в исполнение. Японский профессор Харуки Вада отмечал, что большая часть тех мерзавцев даже получила хорошие места в исследовательских институтах Японии. Некоторые стали преподавателями. Многие коллеги выказывали им уважение и почёт.



Число тех, кто оказался на советском суде, было преступно малым. Их было всего 11 человек. Поймать удалось также командующего Квантунской армии, в распоряжении которого находился 731-й отряд. 25 декабря 1949 года начался Хабаровский процесс над военными преступниками Японии. Процесс был открытым. В зал суда пришло много народу, чтобы посмотреть на грядущий приговор. Как рассказывали председатели судебной комиссии, никто из подсудимых не поднимал головы вверх. Все они признали своё участие в жестоких преступлениях. Трибунал приговорил 12 обвиняемых к различным срокам заключения в исправительных лагерях. Однако вскоре всё пошло не так, как планировалось изначально. Только тем, кому дали лишь 3 года заключения, удалось отбыть наказание полностью. Другие же были освобождены уже в 1956 году. Таким образом, советское руководство возжелало проявить свою добрую волю по отношению к японцам. Между тем, в самой Японии до сих пор не признаются многие военные преступления Второй Мировой. Более того, итоги этой войны даже ставятся там под сомнения.

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