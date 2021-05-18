В Палестине наступил «День Гнева», и это грозит тяжёлыми последствиями

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18 мая 2021, 19:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: interfax.ru

Истоки палестино-израильского конфликта уходят в самую далёкую древность. Евреи и палестинцы являются потомками древнейших культур, существовавших ещё задолго до Троянской войны. И уже тогда они враждовали между собой. В нынешнее время ситуация ничем не лучше, чем в старую эпоху. В последний месяц в Палестине наблюдается серьёзное обострение конфликта. Тысячи человек по всем регионам области вышли на улицы с осуждениями агрессии Израиля. Был объявлен так называемый «День Гнева», поддержанный палестинскими властями.

Марши протеста сопровождаются насилием и столкновениями с еврейскими силовиками. Полиция применяет спецсредства и пытается разогнать демонстрантов. В ход даже идёт огнестрельное оружие. Но палестинцы и представители арабоязычного населения отступать не собираются. Забастовки проходят по всем территориям сектора Газа, в городах западного берега Иордана, в Восточном Иерусалиме, а также в Ливане.



Забастовка коснулась почти всех имеющихся предприятий. Общественный транспорт перестал функционировать. Работают разве что только больницы, соцслужбы и местные органы правительства. Вместе с протестующими против израильтян ополчились палестинские группировки экстремистов. Организация «ХАМАС» уже наносит удары за ударами по Израилю. Впрочем, со стороны евреев следует не менее жестокий ответ. По данным минстрой сектора Газа, только за прошедшую неделю было уничтожено 500 домов. Более 3000 строений получили частичные разрушения. Города буквально рушатся на глазах. Среди палестинского населения число погибших достигло 237 человек. Среди них более полусотни детей. Примерно 1500 человек получили различной степени ранения. Израильтяне же сообщают о 12 погибших и нескольких сотнях раненых.



Правительства США и России уже потребовали немедленно остановить палестинско-израильский конфликт. Однако ни в Палестине, ни в Израиле, на международную реакцию пока что не обратили внимания. Всеобщий хаос в городах всё так же продолжается, а вместе с ним происходят ожесточённые столкновения между представителями обоих народов.

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