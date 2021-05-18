В соцсетях выявили сочувствующих преступлению «казанского стрелка»

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18 мая 2021, 09:10 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

В российских соцсетях и TikTok прошла целая серия поддержки Ильназа Галявиева, устроившего резню в школе. Напомним, что подросток совершил массовое убийство по вине нездоровой психики и так называемой «мести всему миру».

В TikTok поддерживающие Ильназа публиковали его видеоматериалы. В некоторых роликах изображения молодого убийцы обрамлены сердечками. В материалы попадают фото в балаклаве, опубликованное подростком до бойни, и также кадры из зала суда. Поддерживающие убийцу пытаются оправдать его всеми силами, заявляя о том, что Ильназ – далеко не преступник, а скорее «жертва жестокого мира». Психологов и родителей многих детей очень беспокоит такая ситуация. Специалисты пребывают в уверенности, что поддержка преступника у подростков идёт из-за недостатка внимания или буллинга в окружении.

Примерный возраст людей, сочувствующих Ильназу, составляет от 14 до 22 лет. Психотерапевты утверждают, что подобное должно пресекаться. При этом , родители должны чаще обращать внимание на то, чем занимаются их дети в интернете, и как они, собственно говоря, живут. Ведь, как известно, повторить действия Галявиева может каждый, кто подвергается сильной травле и не имеет понимания среди родственников. У детей и подростков обычно очень уязвимая психика, сломать которую может без труда любая жизненная трудность. По мнению психолога Елены Аслановой, любая поддержка подобного рода преступлений – не является нормальным явлением и требует немедленного вмешательства родителей или даже специалистов.

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