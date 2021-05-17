От неандертальцев до первых людей: новые исследования ученых об этапах эволюции

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 мая 2021, 19:19 Мария Соколова

Фото: russpain.com

Новое исследование, посвященное эволюционной истории микробиома ротовой полости человека, показывает, что неандертальцы и древние люди адаптировались к употреблению в пищу продуктов, богатых крахмалом, еще 100000 лет назад, что намного раньше, чем считалось ранее.



Полученные данные свидетельствуют о том, что такие продукты стали важными в рационе человека задолго до появления сельского хозяйства и даже до эволюции современного человека. И хотя эти первые люди, вероятно, не осознавали всех преимуществ включения продуктов в их рацион. Они помогли начать путь для расширения человеческого мозга из-за глюкозы в крахмале, который является основным источником энергии для мозга.



Исследователи реконструировали микробиомы ротовой полости неандертальцев, приматов и людей, включая то, что считается старейшим из когда-либо существовавших микробиомов ротовой полости - 100000-летнего неандертальца.



Цель состояла в том, чтобы лучше понять, как развивается микробиом полости рта. Множество микроорганизмов во рту помогает защищать от болезней и укреплять здоровье.



Учёные генетически проанализировали миллиарды фрагментов ДНК, сохранившихся в окаменелой части зуба неандертальцев, чтобы реконструировать их геномы. Теоретически это похоже на то, как археологи кропотливо собирают древние разбитые горшки, но в гораздо большем масштабе.



Самым большим сюрпризом исследования стало присутствие определенных штаммов бактерий полости рта, которые специально адаптированы для расщепления крахмала. Эти штаммы, которые являются представителями рода Streptococcus, обладают уникальной способностью улавливать ферменты, переваривающие крахмал, из слюны человека, которые они затем используют для питания себя. Генетический механизм, который бактерии используют для этого, активен только тогда, когда крахмал является частью обычного рациона.



И у неандертальцев, и у древних людей, которых изучали ученые, эти адаптированные к крахмалу штаммы присутствовали в зубном налете, в то время как у большинства приматов, которые питались почти исключительно некрахмалистыми частями растений, такими как плоды, стебли и листья, почти не было стрептококков, которые могут разрушить крахмал.



Полученные данные также опровергают идею о том, что неандертальцы были главными плотоядными животными, учитывая, что мозгу требуется глюкоза в качестве источника питательных веществ, а одно мясо не является достаточным источником.

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